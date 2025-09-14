Tümü Webekno
Snapchat'e Çok İstenen Özellikler Geldi: Artık Mesajlar Kaybolmayacak!

Snapchat'e kullanıcıları çok sevindirecek 2 yeni özellik geldi. Artık sohbetlerdeki mesajlar kaybolmayacak, onları sonsuza kadar saklayabileceksiniz.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler sosyal medya uygulamalarından biri olan Snapchat, getirdiği yeni özelliklerle kullanıcılarını mutlu etmeye çalışıyor. Şimdi ise şirket, yaptığı bir paylaşımla uygulamaya büyük yenilkler geldiğini duyurdu. Bunlar, “sonsuz saklama” ve “grup serileri” olarak adlandırılıyor.

Snapchat, yaptığı açıklamada yeni özelliklerin kullanıcılardan gelen yoğun taleplerin ardından çıkardıklarını ve onlara istedikleri kullanıcı deneyimini sunmayı hedeflediklerini belirtti. Özelliklere baktığımızda gerçekten de yıllardır istenen işlevler olduğunu görebiliyoruz.

Artık eski mesajlar saklanabilecek

İlk özellik olan “sonsuz saklama”, isminden anlaşılabilecek bir işleve sahip. Bu özellik, Snapchat’in tıpkı bir mesajlaşma uygulaması gibi çalışarak eski mesajları saklamanıza olanak tanıyor. Yani yeni güncellemeyle Snapchat sohbetlerini artık sonsuza kadar saklama imkânına sahip olacaksınız.

Snapchat, uzun yıllardır sohbetteki mesajların kaybolmasıyla bilinen bir uygulamaydı. Eski mesajlarınıza erişim sağlayamıyordunuz ve bu durum kullanıcılar tarafından pek sevilmiyordu. Nihayet şirket insanları dinledi ve kalıcı mesaj özelliğini getirdi. Mesajları uygulamadaki sohbetler içinden tek tıkla kaydetmeniz mümkün. Ancak bunu her sohbette yapmanız gerekecek. Ayrıca karşınızdaki kişi eğer mesajları kalıcı yaparsanız bildirim alacak.

Grup serileri

Buna ek olarak Grup Serileri isimli yeni özellik de tanıtıldı. Bu özellik, arkadaşlarınızla ortak bir seriye katkıda bulunmanızı sağlıyor. Her gün arkadaşlarınızla en az 1 video veya video Snap gönderip almanız serileri oluşturmak için yeterli. Birden fazla kişinin katılabilmesi grup serilerini bireysel serilere kıyasla daha sürdürmesi kolay bir özellik yapıyor.

