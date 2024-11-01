Mobil işlemciler arasında zirveyi paylaşan Snapdragon 8 Elite ve Dimensity 9400, bir dizi testte performans testine girdi.

Günümüzün amiral gemisi mobil işlemcileri Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite ve MediaTek'in Dimensity 9400'ü yeni telefonlarla karşımıza çıktılar ve bugün bu iki önemli işlemci bir dizi testte birbirleriyle kıyaslandı.

Yeni iki güçlü mobil işlemcinin gücünü gösteren ilk telefonlar Snapdragon 8 Elite ile Realme GT7 Pro ve Dimensity 9400 ile vivo X200 Pro oldu. Bu iki işlemci önümüzdeki süreçte daha fazla telefonda kendilerine yer bulacaklar.

Geçmişte Qualcomm performans açısından MediaTek’in önünde yer alsa da, Tayvan merkezli MediaTek son yıllarda bu farkı kapatmak için ciddi adımlar attı. Dimensity 9400'ün işlemcisi, 1 adet 3,63 GHz Cortex-X925, 3 adet 3,3 GHz Cortex-X4 ve 4 adet 2,4 GHz Cortex-A720 çekirdeklerinden oluşuyor. Grafik birimi olarak ise Immortalis-G925 GPU tercih edilmiş.

Snapdragon 8 Elite vs Dimensity 9400 test sonuçları

Test GSMArena'ya aittir.*

Snapdragon 8 Elite ise Qualcomm'un kendi tasarımı olan 2 adet 4,20 GHz Oryon V2 Phoenix L ve 6 adet 3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M çekirdeklerine sahip. Bu çekirdek konfigürasyonu ve daha yüksek saat hızlarıyla, Snapdragon 8 Elite’in CPU performansı Dimensity 9400'den daha güçlü bir tablo çiziyor. Grafik tarafında ise Adreno 830 GPU kullanılarak önceki nesle göre ciddi bir gelişim hedefleniyor.

Snapdragon 8 Elite, Geekbench 6 testlerinde tek çekirdek performansında %15, çok çekirdekli senaryolarda ise %10 daha iyi sonuç veriyor. Buna karşın AnTuTu 10 gibi daha birleşik iş yüklerinde Dimensity 9400, Snapdragon’u %6 farkla geçerek öne çıkıyor. Grafik yoğunluklu 3DMark testlerinde ise Dimensity 9400, Snapdragon 8 Elite’i %7-8 oranında geride bırakıyor.

Peki siz mobil işlemci tarafında birini tercih etmeniz gerekse hangisini tercih ederdiniz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.