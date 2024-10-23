Yaklaşmakta olan Samsung Galaxy S25 ailesi ile ilgili bomba bir açıklama geldi. Yapılan açıklamaya göre telefonlar, tüm ülkelerde Qualcomm Snapdragon işlemciyle gelecekler.

Akıllı telefon sektörünün güvenilir sızıntı kaynaklarından Ice Universe, Güney Koreli teknoloji devi Samsung ile ilgili bomba bir paylaşım yaptı. Ice Universe tarafından yapılan paylaşım, Samsung Galaxy S25 bekleyenleri sevindirecek gibi görünüyor.

Samsung'un stratejisini bilenler vardır; marka, Galaxy S serisi telefonlarını bazı ülkelerde Snapdragon, bazı ülkelerde ise Exynos işlemci ile piyasaya sürer. İşte Ice Universe, bu durumun Galaxy S25 ailesi için geçerli olmayacağını söylüyor. Sızıntı kaynağına göre Galaxy S25 ailesi, tüm ülkelerde Snapdragon işlemci ile satılacak.

Ice Universe tarafından yapılan açıklama:

Samsung Galaxy S25, Snapdragon 8 Elite işlemciyle çalışacak. Exynos 2500 ve MediaTek Dimensity 9400 olmayacak.

Bu açıklama, akıllı telefon dünyasında dengeleri değiştirebilir gibi görünüyor. Zira Exynos işlemcili Galaxy S serisi telefonlar, piyasaya sürüldüğü ülkelerde yeterince ilgi görmüyorlar. Üstelik Qualcomm'un daha dün duyurduğu Snapdragon 8 Elite, eşi benzeri görülmemiş bir performans vadediyor. Hâl böyle olunca Samsung, 2025'te Apple'ı köşeye sıkıştırabilir gibi görünüyor.