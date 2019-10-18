Snapdragon 865 Yonga Setine Sahip İlk Telefon Tanıtıldı

Çinli telefon üreticisi 8848, bugün Pekin'de yaptığı etkinlikte hem 5. yılını kutladı hem de bu kutlamanın şerefine şirketin ilk 5G akıllı telefonunu tanıttı. Titanium M6 5G isimli telefon, gücünü Snapdragon 865 yonga setinden alan ilk akıllı telefon olacak.

Lüks akıllı telefonlar üreten Çinli şirket 8848, bugün Pekin'de bir etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlik içerisinde gelecek planlarını duyuran 8848, şirketin 5. yılını kutlamak için sevindirici bir açıklama yaptı. Etkinlikte şirketin ilk 5G destekli telefonu 8848 Titanium M6 5G tanıtıldı.

Lüks telefonlar, lüks isteyen kullanıcılar için özel olarak üretiliyor. İlginç ve özel yapılmış tasarımlarının yanı sıra bazı lüks telefon modellerinde güvenlik önlemleri de görebiliyoruz. 8848 şirketinin tanıttığı Titanium M6 5G modelinde ise etkinlik sırasında çekilmiş bir fotoğraftaki görüntüye dayanarak cihazın arkasında bir adet saat olduğunu görebiliyoruz.

Titanium M6 5G, Snapdragon 865 yonga setini kullanan ilk akıllı telefon olacak:

8848 Titanum M6 5G'nin bazı teknik detayları da paylaşıldı. Bu teknik detayların arasında en ilgi çekici olan ise telefonun yonga setiydi. Henüz tanıtılmayan ve bu zamana kadar çıkmış mobil işlemcileri tahtından edeceği söylenen Qualcomm Snapdragon 865 yonga seti, ilk defa bu telefonda kullanılacak. Gücünü bu yonga setinden alacak olan telefon 12 GB RAM'e sahip olacak ve bunun yanında 1 TB'lık devasa bir depolama alanını içerisinde barındıracak.

Cihazın arkasındaki saatin etrafındaki kameralardan biri olan ana kamera, şirketin belirttiğine göre 64 MP bir lens içeriyor ve 100 MP fotoğraflar çekebiliyor. Telefonun 6,01 inç AMOLED bir ekrana sahip olacağı bilgisi de paylaşıldı. Bunların dışında ise herhangi bir bilgi bulunmuyor. Bunun sebebinin de yonga setinin 2020 yılına kadar piyasaya sürülmeyeceği olduğu düşünülüyor.

Şirket, yaptığı etkinlikte bir de kişisel asistan servisi tanıttı. Bu, diğer akıllı telefonlardaki gibi yapay zekâ tabanlı bir asistan olmayacak ve telefon kullanıcıları direkt olarak gerçek insan asistanlarla iletişime geçebilecek.