Lüks Telefon Markası Vertu, Piyasaya Dönüş Yaptı

Bir süredir piyasada gözükmeyen ve battığıyla ilgili pek çok haber yapılan lüks telefon markası Vertu, çok da uzun olmayan bir sürenin ardından geri dönüyor.

Geçtiğimiz yıl iflasın eşiğine gelen marka, bu süreçte birkaç kez el değiştirdi. 2017 yılının sonlarına doğru kapatıldıktan sonra Kuzey Kıbrıs merkezli bir Türk şirketi olan 'Baferton Ltd.'e satılan markanın yeni sahipleri, 17 Ekim Çarşamba günü için etkinlik davetiyelerini göndermiş durumda.

'Live or Die' (Yaşa ya da Öl) sloganıyla davetiyeleri gönderen marka, davette tanıtılabilecek cihazlarla ilgili hiçbir bilgi paylaşmadı. Ancak etkinliğin, alan olarak küresel bir etkinlik olacağından bahsettiler. Etkinlik yerel saat ile 17:30'da başlayacak ve giriş yapacak kişiler için özel kodlar bulunmakta.

Herkesin beklentisi, yeni modellerin de tasarım anlayışı olarak önceki modellere ait tasarım anlayışından farklı olmayacağı yönünde. Yüksek kaliteli deri, mücevher ve taşlarla süslenmesi kesin gibi gözüken cihazın fiyatı da muadillerinden birkaç kat (belki daha da fazla) yüksek olacak elbette. Vertu'nun kısa geçmişine göz atmak gerekirse, marka geçen sene Temmuz ayında iflas etmişti ve 128 milyon Sterlin değerindeki borcunun yalnızca 1.9 milyon Sterlin'ini ödeyebilmişti.