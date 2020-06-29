Snapdragon 875, 100 W Hızlı Şarjı Destekleyebilir

Önümüzdeki aralık ayında tanıtılması beklenen Qualcomm Snapdragon 875 yonga setinin 100 W hızlı şarjı destekleyeceği iddia edildi. 5 nm üretim sürecinin bir sonucu olacağı zaten bilinen Snapdragon 875, yeni güç artışlarıyla birlikte fiyat artışı da getirecek.

Qualcomm tarafından akıllı telefonlar ve tablet bilgisayarlar için geliştirilen yonga seti Snapdragon, günümüzde birçok Android akıllı telefona güç veriyor. Pek çok farklı modelle hem giriş seviyesi hem de üst sınıftaki cihazlarda kullanılan Snapdragon yonga setleri, Snapdragon 800 serisiyle amiral gemisi akıllı telefonlarda karşımıza çıkıyor.

Şu anda piyasada bulunan en güncel ve en güçlü Snapdragon yonga seti, geçtiğimiz yılın sonlarında piyasaya sürülen Snapdragon 865 modeli. Galaxy Note20 ailesi, Xiaomi Mi 10, OnePlus 8 ve OPPO Find X2 gibi şu anda piyasada bulunan birçok Android amiral gemisi, gücünü bu yonga setinden alıyor. Yeni bir iddiaya göreyse bir sonraki nesil Snapdragon 875, selefine kıyasla çok önemli güç artışlarıyla birlikte gelecek.

Snapdragon 875, 100 W hızlı şarj sistemlerini destekleyecek:

İddiaların kaynağı, sızıntılarla ünlü bir sosyal medya kullanıcısı olan Digital Chat Station. Ünlü veri madencisine göre yeni Snapdragon 875 yonga setleri, 100 W hızlı şarj sistemlerine destek verecek ve bu yonga setleri, ilk olarak büyük batarya kapasitesine sahip olan oyun telefonlarında karşımıza çıkacak.

Snapdragon 865+ üzerinde de çalıştığı bilinen Qualcomm’un, Snapdragon 875’i aralık ayında tanıtması ve önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürmesi bekleniyor. Daha önceki raporlarda TSMC tarafından deneme üretimlerine başlandığı belirtilen yonga seti, 5 nm’lik bir üretim sürecinden çıkarak mobil platformlara yeni bir soluk katacak.

Amiral gemisi akıllı telefonların maliyeti artacak:

Bu noktada biz son kullanıcıları ilgilendiren en önemli nokta, 5 nm üretim sürecinden çıkan ve 100 W hızlı şarjı destekleyen bir yonga setinin maliyeti olacak. Sektöre yakın kaynaklara göre Snapdragon 875, zaten pahalı olan selefinden çok daha pahalı olacak ve önceki nesle kıyasla en az 100 dolarlık ekstra bir maliyetle üretilecek.

Android cephesinde bu yıl 1.000 doların üzerinde fiyatıyla dikkat çeken birçok model görmüştük. Bu yüksek maliyetler, Türkiye’deki kullanıcıların tercihlerini etkilediği gibi yurt dışındaki kullanıcıların da canını sıkıyor. İddialar doğruysa amiral gemisi telefonların satışlarında azalmalar görebiliriz.