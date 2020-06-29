4 GB GDDR6’lı NVIDIA GeForce GTX 1650 Ultra’lar Geliyor

NVIDIA’nın varyantlara doymayan kartı GTX 1650’lere şimdi de yeni GeForce GTX 1650 Ultra dâhil olma hazırlığında. TU106 serisiyse bizlere veda ediyor.

NVIDIA’nın birlikte iş yaptığı firmalar, sessiz sedasız envanterlerine yeni GeForce GTX 1650 grafik kartları eklemeye başladı. GeForce GTX 1650 Ultra olarak bilinen bu kartlar, Turing mimarisine ve TU106 çekirdeklere sahip olacak.

NVIDIA’nın pek çok farklı versiyona sahip olan ekran kartları GeForce GTX 1650’lerin yeni Ultra versiyonları, seride karşımıza çıkan dördüncü varyant olacak. Tabii bu dört versiyona GeForce GTX 1650 Ti ailesi dâhil değil.

Yeni kart, hangi özelliklere sahip olacak?

GALAX, GeForce GTX 1650 Ultra’nın ilk karşımıza çıktığı yer olarak bize özelliklerde yol gösteriyor. Kartın teknik özelliklerine baktığımızda ortalık biraz karışıyor ve TU106-125 GPU ile karşılaşıyoruz. Bu yongayı RTX 2060’larda da görüyoruz. Ayrıca GPU üzerinde 896 CUDA çekirdeği yer alıyor. Ana çekirdek hızıysa 1.410 MHz olarak belirlendi.

Kartın üzerinde 4 GB bellek var ve GDDR6 ile geliyor. 128 bit arayüzüyse 12 Gbps bağlantı sağlıyor. Toplam bant genişliği de böylelikle saniyede 192 GB’a kadar çıkıyor. Hâliyle kartı overclock için kullanmayı amaçlayanlara bolca hareket alanı kalmış oluyor.

Öte yandan bu listeleme, en basit hâliyle bir hatadan da kaynaklanıyor olabilir zira listedeki model GTX 1650 Ultra olarak gözükse de genel özellikler daha farklı gözüküyor. Bu da akıllara hata olmuş olabileceğini getiriyor.

Standart versiyondan %12 daha verimli:

Performans anlamında baktığımızda, Time Spy’ın ortaya çıkardığı bilgilere göre kart, 3.700 puanlık bir performans ortaya koyuyor. Bu da standart versiyonun puanından %12 daha yüksek. Yine de bu kartın, Ampere tabanlı GeForce RTX 30XX serisinden önce çıkıyor olması, NVIDIA’nın depolarını boşaltmak istediğini gösteriyor olabilir.

Bu kartın dünya çapında satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Kartın yalnızca Çin ve Asya pazarına çıkması da bir ihtimal olarak gözüküyor. GTX 1650 ve GTX 1650 SUPER modellerinin fiyatları sırasıyla 149 ve 159 dolar olarak belirlenmişti. Bu kartta da benzer bir fiyat karşımıza çıkabilir.