Tümü Webekno
Paen Protein Brownie Mix'lerde indirim! Protein Ocean'da özel indirimler! Void'da indirimler!

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Snapdragon Wear Elite İşlemci Duyuruldu: İşte En İyi Akıllı Saatlere Getireceği Özellikler

Qualcomm, MWC 2026 kapsamında Snapdragon Wear Elite işlemcisini tanıttı. Akıllı saatlerde kullanılacak bu işlemci, cihazlara çağ atlatacak.

Snapdragon Wear Elite İşlemci Duyuruldu: İşte En İyi Akıllı Saatlere Getireceği Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Tüm teknoloji dünyasının takip edeceği Mobile World Congress 2026, Barselona’da resmen başladı. 5 Mart tarihine kadar sürecek bu dev etkinlikte dünyanın dört bir yanından teknoloji devleri yeni ürün ve duyurularını yapmak için yerini alıyor. Mobil işlemci deyince akla gelen ilk firma olan Qualcomm da bunlardan biri.

Qualcomm, MWC 2026 kapsamında Snapdragon Wear Elite ismini verdiği yeni işlemcisini tanıttı. Bu işlemci, ileri düzey akıllı saatlere güç vermek için tasarlandı. Wear OS, Galaxy Watch gibi akıllı saatlerde göreceğiz.

Snapdragon Wear Elite neler sunuyor?

qal

Elite ismi, performans ve yeteneklerde önceki çiplere kıyasla büyük iyileştirmeler yapıldığı anlamına geliyor. Çip, 3 nm sürecinden geçerek üretilmiş. Uygulama başlatma, çoklu görev ve cihaz açılış sürelerini hızlandırmaya yardımcı olacak 2.1 GHz'lik büyük bir çekirdeğin Snapdragon Wear Elite’te yer aldığını görüyoruz. Bu çekirdek, dört adet 1.95 GHz'lik küçük çekirdekle eşleştirilmiş.

Yeni akıllı saat işlemcisi, W5+ Gen 2 ile karşılaştırıldığında tek çekiredek performansında 5 kat artış sunuyor. Adreno GPU’ya sahip çip, daha akıcı bir görüntü işleme için 1080p çözünürlükte 60 FPS desteğiyle maksimum FPS performansında 7 kata kadar iyileşme sunuyor.

qal1

Cihaz içi yapay zekâ konusunda da çok iddialı. Şİrketin aktardığına göre 2 milyar parametreye kadar işlem yapabilen ve saniyede 10 token işleyebilen bir Hexagon NPU'ya sahip. Bu sayede bilgisayar görüşü, metinden sese dönüştürme ve yapay zekâ ajanı gibi kullanım alanları mümkün hâle geliyor. Yani kişisel asistanlar, sağlık odaklı yapay zekâ özellikleri, çeviri, transkripsiyon gibi birçok işlem için kullanılabilir.

Bunlar dışında; Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 6.0, UWB gibi bağlantı özellikleri de var. 300 ila 600 mAh piller için 10 dakikada %50 şarj sunabildiği, önceki çiplere kıyasla %30 daha fazla kullanım sağladığı eklenmiş. Snapdragon Wear Elite ile çalışan ilk cihazların birkaç ay içinde geleceğini belirtelim.

MWC

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

BYD’den 362 Beygir Gücünde Yeni Elektrikli SUV: İçinde Yatak Modu Var!

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung Galaxy S26 vs. iPhone 17: Hangisi Satın Alınmalı?

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

Samsung, One UI 8.5 ile iPhone'ların Çok Sevilen Bir Özelliğini Kopyaladı!

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

iPad Mini Rakibi Huawei MatePad Mini Tanıtıldı: OLED Ekran, 50 MP Kamera ve Dahası...

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Aşırı Ucuz Amiral Gemisi Telefon Tanıtıldı: En Güçlü İşlemci, 7.600 mAh Batarya ve Dahası!

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Steam'de Ubisoft İndirimleri Başladı: Assassin's Creed'ler, Far Cry'lar ve Dahası...

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com