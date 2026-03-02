Snapdragon Wear Elite İşlemci Duyuruldu: İşte En İyi Akıllı Saatlere Getireceği Özellikler

Qualcomm, MWC 2026 kapsamında Snapdragon Wear Elite işlemcisini tanıttı. Akıllı saatlerde kullanılacak bu işlemci, cihazlara çağ atlatacak.

Tüm teknoloji dünyasının takip edeceği Mobile World Congress 2026, Barselona’da resmen başladı. 5 Mart tarihine kadar sürecek bu dev etkinlikte dünyanın dört bir yanından teknoloji devleri yeni ürün ve duyurularını yapmak için yerini alıyor. Mobil işlemci deyince akla gelen ilk firma olan Qualcomm da bunlardan biri.

Qualcomm, MWC 2026 kapsamında Snapdragon Wear Elite ismini verdiği yeni işlemcisini tanıttı. Bu işlemci, ileri düzey akıllı saatlere güç vermek için tasarlandı. Wear OS, Galaxy Watch gibi akıllı saatlerde göreceğiz.

Snapdragon Wear Elite neler sunuyor?

Elite ismi, performans ve yeteneklerde önceki çiplere kıyasla büyük iyileştirmeler yapıldığı anlamına geliyor. Çip, 3 nm sürecinden geçerek üretilmiş. Uygulama başlatma, çoklu görev ve cihaz açılış sürelerini hızlandırmaya yardımcı olacak 2.1 GHz'lik büyük bir çekirdeğin Snapdragon Wear Elite’te yer aldığını görüyoruz. Bu çekirdek, dört adet 1.95 GHz'lik küçük çekirdekle eşleştirilmiş.

Yeni akıllı saat işlemcisi, W5+ Gen 2 ile karşılaştırıldığında tek çekiredek performansında 5 kat artış sunuyor. Adreno GPU’ya sahip çip, daha akıcı bir görüntü işleme için 1080p çözünürlükte 60 FPS desteğiyle maksimum FPS performansında 7 kata kadar iyileşme sunuyor.

Cihaz içi yapay zekâ konusunda da çok iddialı. Şİrketin aktardığına göre 2 milyar parametreye kadar işlem yapabilen ve saniyede 10 token işleyebilen bir Hexagon NPU'ya sahip. Bu sayede bilgisayar görüşü, metinden sese dönüştürme ve yapay zekâ ajanı gibi kullanım alanları mümkün hâle geliyor. Yani kişisel asistanlar, sağlık odaklı yapay zekâ özellikleri, çeviri, transkripsiyon gibi birçok işlem için kullanılabilir.

Bunlar dışında; Wi-Fi (802.11ax), Bluetooth 6.0, UWB gibi bağlantı özellikleri de var. 300 ila 600 mAh piller için 10 dakikada %50 şarj sunabildiği, önceki çiplere kıyasla %30 daha fazla kullanım sağladığı eklenmiş. Snapdragon Wear Elite ile çalışan ilk cihazların birkaç ay içinde geleceğini belirtelim.