Snapdragon X2 Elite Extreme, Apple M4 İşlemcilerle Karşılaştırıldı: Hangisi Daha İyi?

Qualcomm'un yeni Snapdragon X2 Elite Extreme işlemcisi, Apple'ın M4 çipleriyle karşılaştırıldı. Peki sonuçlar nasıl?

Qualcomm, geçtiğimiz hafta Windows bilgisayarları âdeta canavar gibi yapacak yeni işlemcisi Snapdragon X2 Elite serisini resmen tanıtmıştı. Tabii ki bu cihazdan performans testleri geliyordu. Ancak merak edilen konulardan biri de Apple’ın son nesil M4 işlemcileriyle nasıl karşı karşıya geleceğiydi.

Macworld, bu konuda insanların merakını gidermek için X2 Elite Extreme ile Apple’ın M4 serisi işlemcilerini karşılaştırdı. Performans sonuçlarında X2 Elite’in bazı yerlerde geçtiği görülse de genel anlamda yakın oldukları görüldü. Gelin detaylara bakalım.

Geekbench 6 testleri

Çoklu çekirdek

Snapdragon X2 Elite Extreme – 23349

M4 Max – 25343

M4 Pro – 22406

M4 – 14763

Tekli çekirdek

Snapdragon X2 Elite Extreme – 4083

M4 Max – 3804

M4 Pro – 3857

M4 – 3776

Geekbench 6 testlerine baktığımızda çoklu çekirdekte M4 Max’in Snapdragon X2 Elite Extreme’i 25.343’lük skor ile geride bırakmayı başardığını görebiliyoruz. Ancak tek çekirdekle 4083 ile Qualcomm işlemcisi önde. Snapdragon modelinin her iki testte de M4 Pro’yu geçtiği görülebiliyor.

Cinebench testleri

Çoklu çekirdek

Snapdragon X2 Elite Extreme – 1962

M4 Max – 2044

M4 Pro – 1705

M4 – 1010

Tekli çekirdek

Snapdragon X2 Elite Extreme – 160

M4 Max – 187

M4 Pro – 174

M4 – 173

Cinebench testlerine baktığımızda ise M4 Max’in Snapdragon’u hem tekli hem de çoklu performansta geride bıraktığını görüyoruz. Qualcomm işlemcisi çoklu çekirdek performans testinde M4 Pro’yu geçse de tekli de 160 puan ile standart M4’ün bile altında kalmış.

Kısacası bu test sonuçları, Snapdragon X2 Elite ile M4 işlemcilerin çok yakın performanslarda olduklarının bir göstergesi. Anack Snapdragon X2 Elite’in asıl rakibinin M4 değil, M5 olacağını belirtmek gerekiyor. Çünkü Apple’ın yakında bu işlemcileri tanıtacağını göreceğiz. Bu yüzden çok iyi bir karşılaştırma değil. M5’in nasıl performans vereceği büyük merak konusu.