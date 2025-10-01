Tümü Webekno
  1. Webtekno
  2. Donanım Haberleri ve İçerikleri

Snapdragon X2 Elite Extreme, Apple M4 İşlemcilerle Karşılaştırıldı: Hangisi Daha İyi?

Qualcomm'un yeni Snapdragon X2 Elite Extreme işlemcisi, Apple'ın M4 çipleriyle karşılaştırıldı. Peki sonuçlar nasıl?

Snapdragon X2 Elite Extreme, Apple M4 İşlemcilerle Karşılaştırıldı: Hangisi Daha İyi?
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Qualcomm, geçtiğimiz hafta Windows bilgisayarları âdeta canavar gibi yapacak yeni işlemcisi Snapdragon X2 Elite serisini resmen tanıtmıştı. Tabii ki bu cihazdan performans testleri geliyordu. Ancak merak edilen konulardan biri de Apple’ın son nesil M4 işlemcileriyle nasıl karşı karşıya geleceğiydi.

Macworld, bu konuda insanların merakını gidermek için X2 Elite Extreme ile Apple’ın M4 serisi işlemcilerini karşılaştırdı. Performans sonuçlarında X2 Elite’in bazı yerlerde geçtiği görülse de genel anlamda yakın oldukları görüldü. Gelin detaylara bakalım.

Geekbench 6 testleri

mn

Çoklu çekirdek

  • Snapdragon X2 Elite Extreme – 23349
  • M4 Max – 25343
  • M4 Pro – 22406
  • M4 – 14763

Tekli çekirdek

  • Snapdragon X2 Elite Extreme – 4083
  • M4 Max – 3804
  • M4 Pro – 3857
  • M4 – 3776

Geekbench 6 testlerine baktığımızda çoklu çekirdekte M4 Max’in Snapdragon X2 Elite Extreme’i 25.343’lük skor ile geride bırakmayı başardığını görebiliyoruz. Ancak tek çekirdekle 4083 ile Qualcomm işlemcisi önde. Snapdragon modelinin her iki testte de M4 Pro’yu geçtiği görülebiliyor.

Cinebench testleri

Çoklu çekirdek

  • Snapdragon X2 Elite Extreme – 1962
  • M4 Max – 2044
  • M4 Pro – 1705
  • M4 – 1010

Tekli çekirdek

  • Snapdragon X2 Elite Extreme – 160
  • M4 Max – 187
  • M4 Pro – 174
  • M4 – 173

Cinebench testlerine baktığımızda ise M4 Max’in Snapdragon’u hem tekli hem de çoklu performansta geride bıraktığını görüyoruz. Qualcomm işlemcisi çoklu çekirdek performans testinde M4 Pro’yu geçse de tekli de 160 puan ile standart M4’ün bile altında kalmış.

Kısacası bu test sonuçları, Snapdragon X2 Elite ile M4 işlemcilerin çok yakın performanslarda olduklarının bir göstergesi. Anack Snapdragon X2 Elite’in asıl rakibinin M4 değil, M5 olacağını belirtmek gerekiyor. Çünkü Apple’ın yakında bu işlemcileri tanıtacağını göreceğiz. Bu yüzden çok iyi bir karşılaştırma değil. M5’in nasıl performans vereceği büyük merak konusu.

Apple İşlemci

