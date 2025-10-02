Tümü Webekno
Snapdragon X2 Elite Extreme, Performans Testinde Intel ve AMD İşlemcileri Ezdi Geçti

Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon X2 Elite Extreme yapılan ilk benchmark testlerinde Intel ve AMD’nin en güçlü modellerini geride bıraktı.

Ezgisu Ögenler Yüksel Ezgisu Ögenler Yüksel / Content Editor ☀️

Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon X2 Elite Extreme, yapılan ilk performans testleriyle teknoloji gündemine oturdu. Açıklanan erken sonuçlara göre işlemci, hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli testlerde Intel ve AMD’nin en güncel modellerini geride bırakarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Snapdragon X2 Elite Extreme, 18 çekirdekli yapısıyla öne çıkıyor. İşlemcide 12 adet Prime çekirdeği 4.4 GHz hızında çalışırken ısı koşulları uygun olduğunda 5.0 GHz’e kadar çıkabiliyor. Bunun yanında 6 adet Performance çekirdeği ise 3.6 GHz’de görev yapıyor.

Adreno X2-90 GPU, Intel ve AMD grafik çözümlerini %80 geride bıraktı

gsmarena_001

Qualcomm, X2 serisinde üç farklı model tanıttı ancak ilk testlerde yalnızca en güçlü model olan Extreme sürümü kullanıldı.

gsmarena_002

Testlerin dizüstü bilgisayarlar prize bağlıyken gerçekleştirildiği, Qualcomm’un ise batarya ile kullanımda da aynı performansın elde edildiğini belirttiği aktarılıyor. Cihazlarda 48 GB DDR5X RAM bulunurken, bu belleğin lehimlenmiş mi yoksa harici mi olduğu açıklanmadı.

gsmarena_005

Extreme sürümünde 192-bit bellek arabirimi bulunuyor diğer modellerde ise 128-bit arabirim tercih edilmiş durumda. Grafik tarafında görev alan Adreno X2-90 GPU, 1.85 GHz hızına kadar çıkabiliyor ve yapılan 3DMark testlerinde Intel ile AMD’nin dahili grafik çözümlerine kıyasla yaklaşık yüzde 80 daha yüksek performans gösteriyor.

gsmarena_003

Yapay zekâ tarafında da önemli bir sıçrama göze çarpıyor. Snapdragon X2 Elite Extreme, 80 TOPS seviyesine ulaşan NPU gücüyle önceki neslin performansını neredeyse üçe katlıyor. Intel’in sunduğu yapay zekâ hızlandırma çözümleriyle kıyaslandığında da daha güçlü bir tablo ortaya çıkıyor.

gsmarena_004

Seriye ait ilk cihazların 2026 ilkbaharında piyasada olması bekleniyor ve o zamana kadar Extreme dışındaki diğer modellerin test sonuçlarının da gün yüzüne çıkması öngörülüyor.

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
