Snapdragon X2 Elite Extreme, Performans Testinde Intel ve AMD İşlemcileri Ezdi Geçti

Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon X2 Elite Extreme yapılan ilk benchmark testlerinde Intel ve AMD’nin en güçlü modellerini geride bıraktı.

Qualcomm’un yeni nesil işlemcisi Snapdragon X2 Elite Extreme, yapılan ilk performans testleriyle teknoloji gündemine oturdu. Açıklanan erken sonuçlara göre işlemci, hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli testlerde Intel ve AMD’nin en güncel modellerini geride bırakarak dikkat çekici bir performans sergiledi.

Snapdragon X2 Elite Extreme, 18 çekirdekli yapısıyla öne çıkıyor. İşlemcide 12 adet Prime çekirdeği 4.4 GHz hızında çalışırken ısı koşulları uygun olduğunda 5.0 GHz’e kadar çıkabiliyor. Bunun yanında 6 adet Performance çekirdeği ise 3.6 GHz’de görev yapıyor.

Adreno X2-90 GPU, Intel ve AMD grafik çözümlerini %80 geride bıraktı

Qualcomm, X2 serisinde üç farklı model tanıttı ancak ilk testlerde yalnızca en güçlü model olan Extreme sürümü kullanıldı.

Testlerin dizüstü bilgisayarlar prize bağlıyken gerçekleştirildiği, Qualcomm’un ise batarya ile kullanımda da aynı performansın elde edildiğini belirttiği aktarılıyor. Cihazlarda 48 GB DDR5X RAM bulunurken, bu belleğin lehimlenmiş mi yoksa harici mi olduğu açıklanmadı.

Extreme sürümünde 192-bit bellek arabirimi bulunuyor diğer modellerde ise 128-bit arabirim tercih edilmiş durumda. Grafik tarafında görev alan Adreno X2-90 GPU, 1.85 GHz hızına kadar çıkabiliyor ve yapılan 3DMark testlerinde Intel ile AMD’nin dahili grafik çözümlerine kıyasla yaklaşık yüzde 80 daha yüksek performans gösteriyor.

Yapay zekâ tarafında da önemli bir sıçrama göze çarpıyor. Snapdragon X2 Elite Extreme, 80 TOPS seviyesine ulaşan NPU gücüyle önceki neslin performansını neredeyse üçe katlıyor. Intel’in sunduğu yapay zekâ hızlandırma çözümleriyle kıyaslandığında da daha güçlü bir tablo ortaya çıkıyor.

Seriye ait ilk cihazların 2026 ilkbaharında piyasada olması bekleniyor ve o zamana kadar Extreme dışındaki diğer modellerin test sonuçlarının da gün yüzüne çıkması öngörülüyor.