Snoop Dogg 'Dünyanın En Aptal Suçluları' Dizisinde Oynayacak

Kevin Hart'ın açıklamalarına göre Snoop Dogg, dünyanın en aptal suçlularıın anlatılacağı bir programın sunuculuğunu yapacak.

Ünlü ABD'li komedyen Kevin Hart, NBCUniversal'e verdiği bir roportajında ABD'li ünlü eski rap müzisyeni Snoop Dogg'un 'dünyanın en budala suçlularının' anlatılacağı bir televizyon şovunda sunuculuk yapacağını belirtti. Ayrıca Hart, şuanda henüz geliştirme aşamasında olan bir komedi-spor programı olduğunu ve bunu da Snoop Dogg ile sunacağını belirtti.

Roportajında Snoop Dogg'dan "Gerçek bir erkek,bir mit ve bir efsane" diye bahseden Hart, kendi platformu Laugh Out Loud Network için de "Birlikte inanılmaz içerikler hazırlayacağız" diye ekledi.

Snoop Dogg'un belgeseli de geliyor:

Bunlara ek olarak Snoop Dogg geçtiğimiz günlerde Yahoo! Entertainment'a verdiği roportajında, yakın zamanda hayatında yaşadığı bazı olayları ve müzik kariyerinden önceki dönemi ile 70'ler ve 80'ler de başından geçen olayları anlatacağı bir belgesel yapacağını belirtti. Snoop Dogg roportajında "Aceleye getirmeden sakince ve doğru şekilde bunu yapmak istiyorum. Bana ilham veren insanlar, annem, babam, arkadaşlarım ve çevremdeki topluluklar beni bugün olduğum kişiye dönüştürdü" dedi. Ünlü rapçi ayrıca, bunun bir biyografi olmayacağını ve büyük ihtimalle 6-7 sezon süreceğini belirtti.