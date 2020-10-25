Ünlü rap sanatçısı Snoop Dogg, Instagram'dan yaptığı paylaşımda buzdolabı olarak görev yapan bir Xbox Series X'e yer verdi. Rap sanatçısı, paylaşımını kısa bir sürenin ardından hesabından kaldırdı.

Günümüzün en ünlü rap sanatçılarından birisi olan Snoop Dogg, geçtiğimiz gün Instagram hesabında bir paylaşım yaptı. Snoop Dogg'un yaptığı bu paylaşımda Microsoft'un yeni nesil oyun konsolu Xbox Series X yer alıyordu. Ancak paylaşımdaki tek gariplik, oyun konsolunun aslında bir buzdolabı olmasıydı.

Snoop Dogg, paylaştığı videoda ışıklı Xbox logosunun ve içinde çeşitli şeylerin yer aldığı bir buzdolabına yer verdi. Buzdolabı, Xbox Series X'in büyütülmüş haliydi. Rap sanatçısının çektiği videoda yer alan yeşil perdelerse bunun ileride görmemiz gereken bir reklam olabileceğini ortaya koyuyordu.

Snoop Dogg'un Xbox Series X buzdolaplı videosu:

Snoop Dogg, yeni nesil buzdolabı Xbox Series X'i gösterdiği videoyu paylaştıktan kısa bir süre sonra paylaşımını sildi. Tabii internet dünyası Snoop Dogg'un videosunu çoktan kaydetmişti. Dolayısıyla paylaşılan video kısa bir sürede yayılmış ve oyuncuların da buzdolabına yorumlar yapmasını sağlamıştı.

Snoop Dogg'a özel olarak donatıldığını görebildiğimiz buzdolabı, içinde Xbox temalı bir doğum günü pastası ve gerçek bir Xbox Series X oyun konsolu bulunduruyordu. Bunun yanı sıra Snoop Dogg'un kendi içkisi ve Snoop Dogg'a özel üretilen Xbox temalı kolyeler de buzdolabının içindeydi.

Bu durumu daha da ilgi çekici yapan şeyse Microsoft'un 2019 yılında Xbox Series X'i tanıttıktan sonra aldığı tepkilerdi. Şirket, yeni nesil oyun konsolunu tanıttıktan sonra konsolun tasarımını buzdolabı yerine koyanlar olmuş ve Xbox Series X, bir zamanların internet kültürü olmuştu. Belki de Microsoft, Snoop Dogg'a verdiği buzdolabıyla buna bir gönderme yapıyordu.

Microsoft'un Xbox Series X'i neden bir buzdolabına çevirdiğini henüz tam olarak bilmesek de şu an videodan yola çıkabildiğimiz kadarıyla en güçlü olasılık bunun bir reklam filmi olmasıydı. Zira Snoop Dogg kamerayı kendisine çevirdiğinde arka kısım bir seti andırıyordu.