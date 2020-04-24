2013 yapımı filmiyle büyük beğeni toplayan Snowpiercer, TNT’nin yapımcılığı ve Netflix’in yayıncılığıyla önümüzdeki ay ekranlara çıkacak. Son olarak dizinin merakla beklenen fragmanı yayınlandı.

Tek kaçışlı perspektife sahip filmlerin en popülerleri arasında yer alan 2013 yapımı Snowpiercer’ın TV dizisine ait ilk fragman yayınlandı. TNT tarafından yapımcılığı üstlenen ve ülkemizde Netflix üzerinde yayınlanacak yeni bilim kurgu dizisi, buzul çağına giren bir dünyada sürekli hareket eden ve bu sayede içerisindeki insanları hayatta tutmayı başaran bir trende yaşanan olayları anlatıyor. 1981 yılında yayınlanan Fransız grafik romanı Le Transperceneige’in uyarlaması olan dizi, oyuncu kadrosuyla da büyük beğeni topluyor.

2013’teki film uyarlamasında, Captain America rolüyle tanıdığımız Chris Evans’ı görmüştük. 40 milyon dolarlık mütevazı bir bütçeyle çekilen filmde dünya genelinde 86 milyon dolar gelir elde edildi. Netflix tarafından yayınlanacak dizide ise Daveed Diggs ve Jennifer Connelly gibi isimler yer alıyor. İklim felaketinden 7 yıl sonra geçen olayları anlatacak dizi, 17 Mayıs’ta ekranlarda olacak.

Filmiyle gerilim türünü severlerin vazgeçilmezleri arasına giren Snowpiercer, dizisiyle de büyük başarılar elde edecekmiş gibi görünüyor. İnsanları sınıflara ayıran bir düzenin yer aldığı dizinin, filmde tam anlayamadığımız konulara da açıklık getirmesi bekleniyor. Jennifer Connelly’i trendeki günlük duyurulardan sorumlu birinci sınıf yolculardan Melanie Cavill rolünde gördüğümüz dizinin fragmanına bakacak olursak başarılı kamera açıları bizleri bekliyor.

Dizi Netflix’te yayınlanacak

Netflix, dizinin Çin ve ABD hariç tüm bölgelerdeki yayın haklarını satın aldı. Eğer sizler de 2013 yapımı Snowpiercer izlemiş ve zevk almışsanız, 17 Mayıs’ta yayınlanacak yeni dizi için Netflix’te hatırlatıcı kurmayı unutmayın. Snowpiercer’ın Netflix sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.