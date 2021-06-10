Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğinde gerçekleştirilen Social Media Awards Turkey 2021, markaların sosyal medyada göstermiş oldukları performansları kağıt üstündeki verilere göre, gerçekleştirilen projelerin başarılarını ise jüri değerlendirmelerine göre ele alarak beşinci kez sosyal medyanın en iyilerini ödüllendirdi.
Social Media Awards Turkey 2021'de ödüller, 9 Haziran'da (dün) çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bir törende sahiplerini buldu. Etkinlikte marka ve ajansların yanı sıra 14 farklı kategoride sosyal medyayı en iyi ve efektif şekilde kullanan sanatçılar da ödüllendirildi. Bu arada Social Media Awards Turkey 2021'de yalnızca 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında dijitalde yayınlanan projelerin değerlendirildiğini de aktaralım.
Social Media Awards Turkey 2021 kazananlar
Jüri Ödülleri
- Arama Motoru Kampanyası
- ALTIN: The Illusionist/ Turkcell / Hype
- GÜMÜŞ: Pandemi Dönemi Arama Ağı Reklamcılığında Rekabet Stratejisi / Vodafone Türkiye
- BRONZ: Google Ads arama kampanyalarında binlerce ürün dinamik bir şekilde nasıl yönetilir? Teknosa’dan öğrenin. Teknosa / Mediacom
- Dijital PR Çalışması
- ALTIN: TFF Bizim Çocuklar/ Türkiye Futbol Federasyonu / 4129Grey
- GÜMÜŞ: Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
- BRONZ : #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul
- BRONZ: Epilepsi İçin Bak - #NeAlakasıVar / UCB Pharma / Blender
- BRONZ: Cif Temizken Güzel / Unilever / Sobraz İletişim
- Farklı Fikirler
- ALTIN: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project
- GÜMÜŞ: Akbank 10 Kasım #BuBirDuruş / Akbank / TBWA\ISTANBUL
- BRONZ: Hani Fatura / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
- BRONZ: Big Names / McDonald's Türkiye / TBWA\ISTANBUL
- Fikir Önderi ve Fenomen Kampanyası
- ALTIN: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
- GÜMÜŞ: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project
- GÜMÜŞ: Epilepsi İçin Bak - #NeAlakasıVar / UCB Pharma / Blender
- BRONZ: #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul
- Gerçek Zamanlı Kampanya
- ALTIN: "Daft Punk dağılmadı, sadece sektör değiştirdi." / Banabi
- GÜMÜŞ: Suandisaricikabilirmiyim.com / Reckitt Lysol / Contentine
- GÜMÜŞ: Big Names / McDonald's Türkiye / TBWA\ISTANBUL
- BRONZ: #AltıEvÜstüİş / LC WAIKIKI
- İçerik Pazarlama Kampanyası
- ALTIN: Start Your Impossible / TOYOTA / Universal Mccann
- GÜMÜŞ: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
- GÜMÜŞ: Play-Doh Aktivite Okulu / Hasbro Türkiye / Pickle Social
- BRONZ: TFF Bizim Çocuklar / Türkiye Futbol Federasyonu / 4129Grey
- BRONZ: Dünya Kadar Sade / Worldcard / 4129Grey
- Kurumsal Blog
- ALTIN: Cambly Blog / Cambly / Peakment Digital
- GÜMÜŞ: GittiGidiyor Blog / GittiGidiyor
- BRONZ: Gezginlerin Sosyal Platformu Seturday / Setur
- BRONZ: Ağacın İzinde Web Sitesi / Yıldız Entegre
- BRONZ: kolayik.com - Kurumsal Blog / Kolay İK
- Mikrosite Kampanyası
- ALTIN: Suandisaricikabilirmiyim.com / Reckitt Lysol /Contentine
- GÜMÜŞ: Bayramın Adı Çocuk / ING Türkiye / Tribal Worldwide İstanbul
- BRONZ: Bayrağı Devralıyorum / Turkcell / Tribal Worldwide İstanbul
- BRONZ: Tasarruf Candır / Bosch Termoteknoloji / Ajans Ultra
- Online Reklam
- ALTIN: Yüzleşme / Overteam / Brand the Bliss
- GÜMÜŞ: Bu Babalar Günü #PijamalarınKurtuluşGünü / LC Waikiki
- GÜMÜŞ: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
- BRONZ: Arçelik Büyük Kavuşma / Arçelik / Blab İstanbul
- BRONZ: Geriye Beşiktaş Kalacak / Beşiktaş Jimnastik Kulübü / K.A.R.P.A.T. Independent
- Online-Offline Entegrasyonu
- ALTIN: Bir Stadyum Konseri / Vodafone Türkiye / VMLY&R
- GÜMÜŞ: Cif – Temizken Güzel / Unilever / U-studio powered by Oliver
- BRONZ: Mastercard E-Game Kampanyası / Mastercard Türkiye / 4129Grey
- BRONZ: ŠKODA İyilik Aracı / Yüce Auto ŠKODA / Happy People Project
- Özel Gün Kampanyası
- ALTIN: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project
- GÜMÜŞ: Koç Holding - 10 Kasım Anma İletişimi / Koç Holding / Publicis İstanbul
- GÜMÜŞ: Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul
- BRONZ: 19 Mayıs Sözü / Arçelik / Blab İstanbul
- BRONZ: İsim Babası / Jeep / Concept İstanbul
- Sosyal Medya Kampanyası
- ALTIN: İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey
- GÜMÜŞ: TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project
- GÜMÜŞ: Eller Eller / Bayer / Contentine
- BRONZ: Cif – Temizken Güzel / Unilever / U-studio powered by Oliver
- BRONZ: #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul
- Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
- ALTIN: Eşit Masallar / Odeabank / PunchBBDO
- GÜMÜŞ: Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul
- GÜMÜŞ: Boyner Grup İndirimler / Boyner Grup / aRthuR
- BRONZ: Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak / Aydın Doğan Vakfı / Digital Partners
- Yeni Teknolojilerin Kullanımı
- ALTIN: Microsoft Seeing AI / Microsoft Türkiye / Effect BCW
- GÜMÜŞ: Ziraat Bankası 157. Yıl Reklam Filmi - Sen Hep Gülümse / Ziraat Bankası
- BRONZ: Tüm Renkleriyle Cumhuriyet / DYO / SALVO
- BRONZ: Hayrat / Reckitt Benckiser / Contentine
- BRONZ: The Magic Remote / Borusan Otomotiv / Hype
Özel Ödüller
- Grand Prix – Jüri Ödülü: Eşit Masallar / ODEABANK / Punch BBDO
- Grand Prix – Veri Ödülü: Neftlix Türkiye
- En İyi Case Video: Stalklarla Sınırlı Kampanya / Concept İstanbul / A101
- Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Müzik Sanatçısı: Hadise
- Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Erkek Müzik Sanatçısı: Haluk Levent
- Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Kadın Oyuncu: Hande Erçel
- Sosyal Medyayı En İyi Kullanan Erkek Oyuncu: Uraz Kaygılaroğlu
- En Başarılı Facebook Influencer'ı: Cezmi Kalorifer
- En Başarılı Twitter Influencer'ı: Danla Bilic
- En Başarılı Instagram Influencer'ı: Danla Bilic
- En Başarılı Youtube Influencer'ı: Kafalar
- En Başarılı Ebeveyn & Çocuk Influencer'ı: Berfu Yenenler
- En Başarılı Gastronomi Influencer'ı: Refika Birgül
- En Başarılı Sağlıklı Yaşam Influencer'ı: Dilara Koçak
- En Başarılı Teknoloji Influencer'ı: Barış Özcan
- En Başarılı Finans Influencer'ı: Özgür Demirtaş
- En İyi Tematik Blog: Biz Evde Yokuz
SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri
- Akaryakıt
- ALTIN: Petrol Ofisi
- GÜMÜŞ: Opet
- BRONZ : Aytemiz
- Aksesuar
- ALTIN: Saat & Saat
- GÜMÜŞ: Atasun Optik
- BRONZ: Konyalı Saat
- Alışveriş Merkezleri
- Altın: Zorlu Center
- Araç Kiralama
- Altın: Yolcu360
- Gümüş: Avis Türkiye
- Bronz: Sixt
- Boya
- ALTIN: Filli Boya
- GÜMÜŞ: Polisan Home Cosmetics
- BRONZ: Permolit
- Cafe
- Altın: Faruk Güllüoğlu
- Gümüş: Karaköy Güllüoğlu
- Bronz: Divan Pastaneleri
- Dijital TV Platformları
- Altın: Netflix Türkiye
- Gümüş: Blutv
- Bronz: TV+
- Enerji Şirketleri
- Altın: SOCAR Türkiye
- Gümüş: Tüpraş
- Bronz: İGDAŞ
- Özel İlk Orta Eğitim Kurumları
- ALTIN: Bahçeşehir Koleji
- GÜMÜŞ: Uğur Okulları
- BRONZ : Doğa Koleji
- Üniversiteler
- ALTIN: Anadolu Üniversitesi
- GÜMÜŞ: Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- BRONZ: Atatürk Üniversitesi
- Vakıf Üniversiteleri
- ALTIN: Yaşar Üniversitesi
- GÜMÜŞ: Üsküdar Üniversitesi
- BRONZ: Bilkent Üniversitesi
- Ev Geliştirme
- ALTIN: Koçtaş
- GÜMÜŞ: BAUHAUS TÜRKİYE
- BRONZ: IKEA
- Ev ve Yaşam
- ALTIN: English Home
- GÜMÜŞ: Madame Coco
- BRONZ: Karaca
- Küçük Ev Aletleri
- ALTIN: Arzum
- GÜMÜŞ: Arnica
- BRONZ: Fakir Ev Aletleri
- Evcil Hayvan
- ALTIN: BonaCibo Cat & Dog Food
- GÜMÜŞ: Temizmama
- BRONZ: Çağatay Pet Food
- Fast Food
- ALTIN: McDonald's Türkiye
- GÜMÜŞ: Burger King Türkiye
- BRONZ: Domino's Pizza Türkiye
- Bankalar
- ALTIN: Ziraat Bankası
- GÜMÜŞ: Türkiye İş Bankası
- BRONZ: Halkbank
- Katılım Bankaları
- ALTIN: Ziraat Katılım
- GÜMÜŞ: Kuveyt Türk Katılım Bankası
- BRONZ : Albaraka Türk
- Kredi Kartları
- ALTIN: Maximum
- GÜMÜŞ: Bankkart
- BRONZ: Worldcard
- Online Bankacılık
- ALTIN: İşCep
- GÜMÜŞ: Enpara.com
- BRONZ: CEPTETEB
- Gayrimenkul
- ALTIN: RE/MAX Türkiye
- GÜMÜŞ: Hepsi Emlak
- Gıda Şirketleri
- ALTIN: Saray Bisküvi
- GÜMÜŞ: TORKU
- BRONZ : Ülker
- Temel Gıda
- ALTIN: Nuh'un Ankara Makarnası
- GÜMÜŞ: Nakış Gıda
- BRONZ: Pakmaya Mutfağın Yıldızı
- Çikolata
- ALTIN: Tadelle
- GÜMÜŞ: Nutella
- BRONZ : Sarelle
- Süt Ürünleri
- ALTIN: Muratbey Peynir - Lezzetin Tarifi
- GÜMÜŞ: Pınar Hep Yanımda
- BRONZ: Eker Süt Ürünleri
- Gazlı İçecek
- ALTIN: Beypazarı Doğal Maden Suyu
- GÜMÜŞ: Coca Cola
- Gazsız İçecek
- ALTIN: Mahmood Coffee Türkiye
- GÜMÜŞ: Dimes Türkiye
- BRONZ: NESCAFÉ
- Giyim-Mağazacılık
- ALTIN: Boyner
- GÜMÜŞ: Beymen
- BRONZ: Network
- Günlük Giyim
- ALTIN: LC Waikiki
- GÜMÜŞ: Mavi
- BRONZ: Defacto
- Kadın Giyim
- ALTIN: OXXO
- GÜMÜŞ: Faik Sönmez
- BRONZ: İpekyol
- Erkek Giyim
- ALTIN: Tudors
- GÜMÜŞ: Kiğılı
- BRONZ: Altınyıldız Classics
- İç Giyim
- ALTIN: Penti
- Ayakkabı
- ALTIN: FLO
- GÜMÜŞ: Polaris
- BRONZ: SKECHERS
- Güvenlik
- ALTIN: Pronet
- Hava Yolu Şirketleri
- ALTIN: THY
- GÜMÜŞ: Pegasus Hava Yolları
- BRONZ: AnadoluJet
- Havalimanları
- ALTIN: İGA İstanbul Airport
- GÜMÜŞ: TAV Airports
- BRONZ: İstanbul Sabiha Gökçen International Airport
- Holdingler
- ALTIN: Koç Holding
- GÜMÜŞ: Sabancı Holding
- BRONZ: Borusan Holding
- İklimlendirme
- ALTIN: Buderus Türkiye
- GÜMÜŞ: Bosch Termoteknoloji
- BRONZ: Alarko Carrier
- İnşaat Firmaları
- ALTIN: Nef
- GÜMÜŞ: KİPTAŞ
- BRONZ: Ege Yapı
- Karayolları Ulaşım
- ALTIN: İETT
- GÜMÜŞ: EGO Genel Müdürlüğü
- BRONZ: Pamukkale Turizm
- Kargo Şirketleri
- ALTIN: Yurtiçi Kargo
- GÜMÜŞ: Aras Kargo
- BRONZ: MNG Kargo
- Kariyer
- ALTIN: Ford Otosan
- GÜMÜŞ: DenizBank İnsan Kaynakları
- BRONZ: Türk Telekom Kariyer
- Kişisel Bakım
- ALTIN: Flormar
- GÜMÜŞ: Yves Rocher Türkiye
- BRONZ: Golden Rose
- Network Pazarlama
- ALTIN: Farmasi
- GÜMÜŞ: Avon
- BRONZ: Oriflame
- Mağazalar
- ALTIN: Gratis
- GÜMÜŞ: Watsons
- BRONZ: D&R
- Mekan ve Etkinlikler
- ALTIN: Borusan Sanat
- GÜMÜŞ: İş Sanat
- BRONZ: BKM
- Mobilya
- ALTIN: Kelebek Mobilya
- GÜMÜŞ: Doğtaş
- BRONZ: Enza Home
- Mücevherat
- ALTIN: Zen Pırlanta
- GÜMÜŞ: Ariş Pırlanta Sanatı
- BRONZ: Altınbaş
- Müzeler
- ALTIN: Milli Saraylar
- GÜMÜŞ: Pera Müzesi
- BRONZ : İstanbul Modern
- Online Alışveriş
- ALTIN: Trendyol
- GÜMÜŞ: Hepsiburada
- BRONZ: GittiGidiyor
- Online Alışveriş – Çocuk&Bebek
- ALTIN: ebebek
- Online Alışveriş-İlan
- ALTIN: sahibinden.com