Bu yıl beşinci kez gerçekleştirilen Social Media Awards Turkey, bu yıl da sosyal medyayı en iyi şekilde kullanan markaları ve sanatçıları ödüllendirdi. Social Media Awards Turkey 2021 Ödüllerinin tüm kazananlarını içeriğimizde bulabiliriniz.

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğinde gerçekleştirilen Social Media Awards Turkey 2021, markaların sosyal medyada göstermiş oldukları performansları kağıt üstündeki verilere göre, gerçekleştirilen projelerin başarılarını ise jüri değerlendirmelerine göre ele alarak beşinci kez sosyal medyanın en iyilerini ödüllendirdi.

Social Media Awards Turkey 2021'de ödüller, 9 Haziran'da (dün) çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bir törende sahiplerini buldu. Etkinlikte marka ve ajansların yanı sıra 14 farklı kategoride sosyal medyayı en iyi ve efektif şekilde kullanan sanatçılar da ödüllendirildi. Bu arada Social Media Awards Turkey 2021'de yalnızca 1 Nisan 2020-1 Nisan 2021 tarihleri arasında dijitalde yayınlanan projelerin değerlendirildiğini de aktaralım.

Social Media Awards Turkey 2021 kazananlar

Jüri Ödülleri

Arama Motoru Kampanyası ALTIN : The Illusionist/ Turkcell / Hype GÜMÜŞ : Pandemi Dönemi Arama Ağı Reklamcılığında Rekabet Stratejisi / Vodafone Türkiye BRONZ : Google Ads arama kampanyalarında binlerce ürün dinamik bir şekilde nasıl yönetilir? Teknosa’dan öğrenin. Teknosa / Mediacom

Dijital PR Çalışması ALTIN : TFF Bizim Çocuklar/ Türkiye Futbol Federasyonu / 4129Grey GÜMÜŞ : Su Endeksi / Reckitt Benckiser / Havas Turkey BRONZ : #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul BRONZ : Epilepsi İçin Bak - #NeAlakasıVar / UCB Pharma / Blender BRONZ : Cif Temizken Güzel / Unilever / Sobraz İletişim

Farklı Fikirler ALTIN : TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project GÜMÜŞ : Akbank 10 Kasım #BuBirDuruş / Akbank / TBWA\ISTANBUL BRONZ : Hani Fatura / Reckitt Benckiser / Havas Turkey BRONZ : Big Names / McDonald's Türkiye / TBWA\ISTANBUL

Fikir Önderi ve Fenomen Kampanyası ALTIN : İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey GÜMÜŞ : TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project GÜMÜŞ : Epilepsi İçin Bak - #NeAlakasıVar / UCB Pharma / Blender BRONZ : #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul

Gerçek Zamanlı Kampanya ALTIN : "Daft Punk dağılmadı, sadece sektör değiştirdi." / Banabi GÜMÜŞ : Suandisaricikabilirmiyim.com / Reckitt Lysol / Contentine GÜMÜŞ : Big Names / McDonald's Türkiye / TBWA\ISTANBUL BRONZ : #AltıEvÜstüİş / LC WAIKIKI

İçerik Pazarlama Kampanyası ALTIN : Start Your Impossible / TOYOTA / Universal Mccann GÜMÜŞ : İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey GÜMÜŞ : Play-Doh Aktivite Okulu / Hasbro Türkiye / Pickle Social BRONZ : TFF Bizim Çocuklar / Türkiye Futbol Federasyonu / 4129Grey BRONZ : Dünya Kadar Sade / Worldcard / 4129Grey

Kurumsal Blog ALTIN : Cambly Blog / Cambly / Peakment Digital GÜMÜŞ : GittiGidiyor Blog / GittiGidiyor BRONZ : Gezginlerin Sosyal Platformu Seturday / Setur BRONZ : Ağacın İzinde Web Sitesi / Yıldız Entegre BRONZ : kolayik.com - Kurumsal Blog / Kolay İK

Mikrosite Kampanyası ALTIN : Suandisaricikabilirmiyim.com / Reckitt Lysol /Contentine GÜMÜŞ : Bayramın Adı Çocuk / ING Türkiye / Tribal Worldwide İstanbul BRONZ : Bayrağı Devralıyorum / Turkcell / Tribal Worldwide İstanbul BRONZ : Tasarruf Candır / Bosch Termoteknoloji / Ajans Ultra

Online Reklam ALTIN : Yüzleşme / Overteam / Brand the Bliss GÜMÜŞ : Bu Babalar Günü #PijamalarınKurtuluşGünü / LC Waikiki GÜMÜŞ : İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey BRONZ : Arçelik Büyük Kavuşma / Arçelik / Blab İstanbul BRONZ : Geriye Beşiktaş Kalacak / Beşiktaş Jimnastik Kulübü / K.A.R.P.A.T. Independent

Online-Offline Entegrasyonu ALTIN : Bir Stadyum Konseri / Vodafone Türkiye / VMLY&R GÜMÜŞ : Cif – Temizken Güzel / Unilever / U-studio powered by Oliver BRONZ : Mastercard E-Game Kampanyası / Mastercard Türkiye / 4129Grey BRONZ : ŠKODA İyilik Aracı / Yüce Auto ŠKODA / Happy People Project

Özel Gün Kampanyası ALTIN : TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project GÜMÜŞ : Koç Holding - 10 Kasım Anma İletişimi / Koç Holding / Publicis İstanbul GÜMÜŞ : Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul BRONZ : 19 Mayıs Sözü / Arçelik / Blab İstanbul BRONZ : İsim Babası / Jeep / Concept İstanbul

Sosyal Medya Kampanyası ALTIN : İlk Sex Öğretmenim / Reckitt Benckiser / Havas Turkey GÜMÜŞ : TEV Zeki Müren Projesi / Türk Eğitim Vakfı / Happy People Project GÜMÜŞ : Eller Eller / Bayer / Contentine BRONZ : Cif – Temizken Güzel / Unilever / U-studio powered by Oliver BRONZ : #PlastiktenKurtul / Greenpeace / Havas İstanbul

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ALTIN : Eşit Masallar / Odeabank / PunchBBDO GÜMÜŞ : Onursuz Olmasın Aşk / GMag / Havas İstanbul GÜMÜŞ : Boyner Grup İndirimler / Boyner Grup / aRthuR BRONZ : Değişen Dünyada Kız Çocuğu Olmak / Aydın Doğan Vakfı / Digital Partners

Yeni Teknolojilerin Kullanımı ALTIN : Microsoft Seeing AI / Microsoft Türkiye / Effect BCW GÜMÜŞ : Ziraat Bankası 157. Yıl Reklam Filmi - Sen Hep Gülümse / Ziraat Bankası BRONZ : Tüm Renkleriyle Cumhuriyet / DYO / SALVO BRONZ : Hayrat / Reckitt Benckiser / Contentine BRONZ : The Magic Remote / Borusan Otomotiv / Hype



Özel Ödüller

Grand Prix – Jüri Ödülü: Eşit Masallar / ODEABANK / Punch BBDO

Grand Prix – Veri Ödülü: Neftlix Türkiye

En İyi Case Video: Stalklarla Sınırlı Kampanya / Concept İstanbul / A101

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