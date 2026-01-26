Tümü Webekno
A101, Bu Hafta Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satan Samsung Galaxy A16 Satacak

A101, bu hafta Samsung'un sevilen giriş seviye modeli Galaxy A16'yı uygun fiyata satacak.

Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de teknolojik ürünlerin fiyatı her geçen gün daha da artıyor. Bu yüzden de ülkemizdeki kullanıcılar uygun fiyatlı ürün arayışındalar. Zincir mağazalar da bu konuda öne çıkmayı başarıyorlar. A101, her hafta düzenli olarak farklı kategorilerden teknolojik ürünleri normalden daha uygun fiyatlara bizlerle buluşturuyor.

Şimdi ise A101, “Aldın Aldın” ürünleri kapsamında bu hafta Samsung’un çok satan giriş segment telefonu Galaxy A16’yı satacağını açıkladı. Telefonu, A101 mağazalarından bu hafta uygun fiyata satın alabileceksiniz.

A101’de Samsung Galaxy A16 satılacak

a

Samsung’un Galaxy A16 modeli, 29 Ocak Perşembe günü itibarıyla A101 mağazalarında yerini alacak. Telefonun fiyatı ise 9.599 TL olarak açıklandı. Diğer platformlara baktığımızda cihazın 10-11 bin TL civarına satıldığını görüyoruz. A101’de ise daha ucuza ulaşabiliyorsunuz.

Samsung Galaxy A16 özellikleri

galax
Ekran 6,7 inç, 1080 x 2340 piksel, 90 Hz, Super AMOLED
İşlemci Mediatek Helio G99
RAM 4 GB
Depolama 128
Arka kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP
Ön kamera 13 MP
Batarya 5000 mAh (25W)
A101

