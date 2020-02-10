Google Dışında Görsel Arama Yapılan 13 Site ve Uygulama

Google Görseller alışkanlıklarımızdan dolayı, en çok başvurduğumuz görsel arama motoru olabilir. Ancak Google'da bile bulamayacağınız kaliteli görselleri ücretsiz olarak sunan pek çok site ve uygulama var. Bunlardan bazılarını sizler için bir araya getirdik.

Yaptığınız araştırmayla ilgili farklı görseller gerekiyor, ödevinizi süsleyecek görsellere ihtiyacınız var ya da sadece sosyal medya hesabınızda daha önce kimsenin görmediği bir gönderi paylaşmak istiyorsunuz diyelim: Google üzerinden yapacağınız bir görsel arama size istediğiniz sonucu vermeyebilir. Böyle bir durumda görsel arama ya da tersine görsel arama yapabileceğiniz alternatif platformları bilmeniz gerekiyor.

Görsel arama aradığınız kelimenin karşılığı olan görseli bulmak, tersine görsel arama ise elinizde bulunan bir görseli arama motoruna ekleyerek o görsel ile ilgili bilgi almak ve benzer görselleri bulmak demek. Her iki arama türü için de kullanabileceğiniz farklı alternatiflerin sayısı hiç de az değil. Görsel arama yapabileceğiniz bu platformlardan bazıları yalnızca internet sitesi olarak hizmet verirken, bazılarını Google Play ve App Store üzerinden Android ve iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazlarınıza indirerek kullanma şansınız var.

Google dışındaki görsel arama motorları:

TinEye

Pinterest

Picsearch

Flickr

Getty Images

Shutterstock

New York Halk Kütüphanesi Dijital Koleksiyonları

Pixabay

Hubblesite

Classroom Clipart

Warren ve Genevieve Garst Fotoğraf Koleksiyonu

National Geographic Fotoğraf Koleksiyonu

NASA Görüntü ve Video Kütüphanesi

TinEye internet sitesi üzerinden tersine görsel arama yapabilirsiniz. Ana sayfada karşınıza çıkan arama motoru çubuğuna herhangi bir internet sitesinde bulduğunuz görseli URL olarak yapıştırarak ya da tersine arama yapmak istediğiniz görselin dosyasını TinEye internet sitesine yükleyerek tersine görsel arama yapabilirsiniz. Tersine arama yaptığınız görsele benzer olan sonuçlar listelenecektir. Sıralama seçeneklerini düzenleyerek en doğru sonuca ulaşabilirsiniz.

Pinterest, görsel ağırlık paylaşımların yapıldığı bir sosyal medya platformu. Burada görsellerinizi paylaşabilir, beğendiğiniz görselleri kaydedebilir ve görsel arama yapabilirsiniz. Sık kullanılan arama motorlarında bile bulamayacağınız görseller çıkabilir karşınıza. Bir Pinterest hesabı oluşturup, bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra hoşunuza giden bir görseli açın. Görselin sağ alt köşesinde bulunan arama butonuna tıkladığınız zaman karşınıza beğendiğiniz görsele benzer sonuçlar çıkacak. Aynı zamanda belirli bir kelime aratarak da, görsel arama yapabilirsiniz.

Picsearch, kullanıcılarına internetin sınırsız dünyasında bulabilecekleri tüm görselleri sunuyor. İnternet sitesinin ana sayfasında karşınıza çıkan arama çubuğuna, aradığınız görsel ile ilgili bir ya da birkaç kelime yazın ve aramayı başlatın. Gelişmiş arama seçeneklerini kullanarak renk, boyut ve görsel türü gibi arama ayrıntılarını düzenleyebilirsiniz. Böylece aradığınız görsele çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Picsearch görsel arama sonuçlarında karşınıza çıkacak görsellerden bazılarının telif hakkı olduğunu unutmayın, bu tip bir görseli seçmek istediğiniz zaman telif sahibiyle iletişime geçmeniz gerekiyor.

Ücretsiz bir hesap açarak Flickr üzerinden görsel arama ve tersine görsel arama yapabilirsiniz. Amatör ve profesyonel pek çok fotoğrafçıya ait çalışmaların bulunduğu platformda gelişmiş arama seçenekleri de bulunuyor. Bu seçenekler üzerinden renk ve boyut gibi temel ayarları düzenleyebilirsiniz. Beğendiğiniz bir fotoğrafı açın ve sağ alt köşede bulunan indirme butonuna tıklayarak görseli cihazınıza indirin. İndirdiğiniz görseli ticari bir iş için kullanacaksınız telif hakkı olup olmadığına dikkat etmelisiniz.

Aradığınız her türlü görselin en yüksek kaliteli versiyonu Getty Images platformunda bulabilirsiniz. Görsel arama ya da tersine görsel arama yaptıktan sonra karşınıza son derece detaylı düzenlemeler yapabileceğiniz bir gelişmiş arama ekranı çıkacak. Burada arama detaylarınızı düzenleyerek, aradığınız görsele son derece kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Getty Images’te bulunan tüm stok fotoğrafların telif hakkı bulunuyor. Seçtiğiniz fotoğrafları tek tek satın alabilir ya da aylık bir üyelik sistemini tercih edebilirsiniz.

Shutterstock son derece geniş bir görsel arşivine sahip stok fotoğraf platformlarından biridir. Platform üzerinden görsel arama ve tersine görsel arama yapabilirsiniz. Gelişmiş arama seçeneklerini düzenleyerek aradığınız görsele çok daha kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Shutterstock’ta bulunan tüm görsellerin telif hakkı bulunuyor. Platformdaki görselleri kullanmak isterseniz tek tek satın alabilir ya da aylık üyelik sistemini inceleyebilirsiniz.

New York Halk Kütüphanesi dünya üzerindeki en geniş arşivlerden birine sahiptir. Bu arşivde bulunan tüm fotoğraflar, resimler, eskizler, haritalar, defterler gibi tüm görsellere New York Halk Kütüphanesi dijital koleksiyonları internet sitesinden ulaşabilirsiniz. Pek çok özel koleksiyona ait görselin yüksek kaliteli bir versiyonunu bulacağınız sitedeki görselleri indirebilir ve kullanabilirsiniz. Bazı özel koleksiyonlara erişim imkanı yok fakat sitede ulaşabildiğiniz görselleri, başka hiçbir yerde göremeyeceğinize emin olabilirsiniz.

Pixabay 1 milyondan fazla sayıda bir görsel arşive sahip. Platform üzerinden görsel arama ve tersine görsel arama yapabilirsiniz. Platformda aynı zamanda pek çok video, illüstrasyon ve vektör de bulunuyor. Aradığınız stok görseli tamamen ücretsiz olarak indirip kullanabiliyorsunuz. Pixabay’ın mobil uygulamasını Google Play ve App Store üzerinden indirerek Android ve iOS cihazlarınızda da kullanabilirsiniz.

Hubblesite internet sitesi üzerinden uzay gözlemi için kullanılan dünyanın en büyük teleskoplarından biri olan Hubble teleskobu tarafından çekilmiş görüntülere ulaşabilirsiniz. Sitedeki görseller 1990 ve 1995 yılları arasında Hubble teleskobu ile çekilmiştir. İnsanoğlunun uzay hakkında edindiği en önemli bilgiler bu görseller sayesinde kazanılmıştır. Sitede bulunan tüm görselleri ücretsiz olarak indirebilir ve kullanabilirsiniz.

Classroom Clipart internet sitesinde küçük yaştaki öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin farklı etkinliklerde kullanabilecekleri pek çok resim, fotoğraf, grafik, kısa animasyon ve hazır template bulabilirsiniz. Sitede bulunan tüm görselleri ücretsiz olarak indirebilir ve kullanabilirsiniz.

Warren ve Genevieve Garst isimli iki fotoğrafçının özel koleksiyonuna ulaşabileceğiniz bu sitede bulunan görseller, Amerika Birleşik Devletleri’nin Omaha bölgesinde çekilen Wild Kingdom dizisi esnasında kaydedilmiş görüntüleri içeriyor. Amerika doğasının gizli ayrıntılarını görebileceğiniz bin 500’e yakın fotoğrafı ücretsiz olarak indirebilir ve kullanabilirsiniz.

Daha önce National Geographic dergisinde ya da internet sitesinde yayınlanmış olan ve usta fotoğrafçılara ait pek çok fotoğrafa bu internet sitesi üzerinden ulaşabilirsiniz. Sitede özel koleksiyonlardan hazırlanmış fotoğraf galerileri, telefonunuz ya da bilgisayarınız için yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları ve her gün değişen günün fotoğrafı bölümündeki özel fotoğrafa ulaşabilirsiniz. Beğendiğiniz fotoğrafları ücretsiz olarak indirebilir ve kullanabilirsiniz.

1958 yılında kurulan Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi yani NASA’nın uzun yıllar süren çalışmaları sırasında elde ettiği tüm fotoğraf ve video arşivine bu siteden ulaşabilirsiniz. Görüntü, video ve ses olarak özel aramalar yapabileceğiniz gibi, ana sayfada bulunan kategoriler arasında da gezinerek, olağanüstü görsellere denk gelebilirsiniz. NASA, tüm görsel birikimini bu site üzerinde kullanıcılara ücretsiz olarak sunuyor.

Klasik arama motorlarında bulabileceğinizden çok daha fazlasını sunan, görsel arama ve tersine görsel arama yapabileceğiniz 13 site ve uygulama bu şekilde. Görsel arama yaparken gelişmiş arama seçeneklerini ne kadar detaylandırırsanız, o kadar doğru görsellere ulaşırsınız. Görsellerin bazılarının telif hakkı bulunduğunu unutmayın.