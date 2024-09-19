Solana, "sadece bir memecoin telefonu olmadığını" söylediği yeni telefonu Seeker'ı tanıttı.

Solana, en yeni akıllı telefonu olan Seeker'ı tanıttı. Yeni model, bir önceki versiyonun yarı fiyatına satılacak ve geliştiricilere göre sadece ücretsiz memecoinlere sırtını dayayan bir akıllı telefon olmayacak. Solana daha önce de Saga adlı bir model piyasaya sürmüştü.

Saga, geçtiğimiz yılın mayıs ayında piyasaya sürülmüştü. İlk aşamada yoğun eleştirilere maruz kalan akıllı telefon, Bonk adlı memecoin'in fiyatındaki %1000 artışın ardından yok satmıştı. 16 Aralık'ta bütün Saga modelleri satılmıştı. Solana buradan gerekli dersleri çıkarmış gibi gözüküyor.

İşte Solana'nın yeni telefonu Seeker

"Aylardır yoğun bir şekilde geliştirme modundaydık ve üzerinde çalıştığımız şeyi sizlere göstermeye hazırız.

Solana Mobile'ın bir sonraki bölümüyle tanışın: Solana Seeker."

Solana Seeker, ilk aşamada ön sipariş vermiş olan 140 bin kadar kullanıcıya sunulacak. Cihazın fiyatının ise 450-500 dolar aralığında olacağı belirtiliyor. Solana Labs Genel Müdürü Emmett Hollyer, yaptığı açıklamada telefonun ödül mıknatısı olacağını ancak tek özelliğinin bu olmayacağını açıkladı. Hollyer, "Bu bir memecoin telefonu değil. İster memecoinler ister DeFi ödemeler ya da oyunlar olsun, ağ üzerinde harika kullanım alanları bulunacak." ifadesi kullanıldı.

Solana'dan gelen açıklamalara göre yeni telefonda daha iyi bir ekran, daha gelişmiş kameralar, daha iyi bir işlemci bulunacak ancak firma henüz cihazın özelliklerini açıklamadı. Öte yandan bu telefonun Apple ve Samsung'a rakip olmayacağı biliniyor. Telefonla gelecek olan kripto ödüllerinin ise 265 doların biraz üzerinde olacağı tahmin ediliyor.