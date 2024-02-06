Geçmişte saatler boyunca hizmet veremediği için eleştirilen Solana ağında yeni bir kesinti yaşanıyor. Sorunun kaynağı da ne zaman çözüleceği de bilinmiyor.

Blockchain dünyasının en büyük ağlarından biri olan Solana'da teknik bir problem yaşanıyor. Gelen bilgilere göre Solana ağında tüm işlemler durmuş durumda. Sorunun kaynağı şu an için bilinmiyor.

Solana ağında işlem yapmaya çalışanlar, bundan birkaç saat önce yavaşlama olduğuna ilişkin bilgilendirme gördüler. Yaklaşık 2 saatlik süreç içerisinde de tüm işlemler durdu. Hatırlayan okurlarımız vardır; Solana, geçtiğimiz dönemlerde de benzer sorunlarla karşılaşmış ve saatler boyunca hizmet verememişti.

Solana ağındaki kesinti, SOL fiyatını olumsuz etkiledi!

*SOL fiyat grafiği.

Solana ağında yaşanan kesinti, blokzincirin yerel para birimi olan SOL'un düşmesine yol açtı. Kesintiden önce 96 dolar seviyelerinde işlem gören SOL, kesintiye paralel olarak 94 dolar seviyelerine kadar geriledi. Kripto para birimindeki değer kaybı, son 24 saatlik periyotta yüzde 3,60 seviyesini aşmış durumda.

Solana ağındaki güncel durumun paylaşıldığı internet sitesine baktığımızda konuyla ilgili tek bir açıklama olduğunu görüyoruz. Yaklaşık 2 saat önce yapılan bu paylaşımda, kesintinin nedenlerine ilişkin araştırma çalışmalarının devam ettiği belirtiliyor. Bakalım mühendisler, Solana ağını kısa bir sürede kurtarmayı başarabilecekler mi...