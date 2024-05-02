Ripple, Dogecoin ve Solana'daki açık pozisyonlar, geçtiğimiz ay toplamda %51 düşüş gösterdi. Uzmanlar bu durumu yatırımcıların ilgisizliğine bağlıyor.

Mart ayında Bitcoin'in tüm zamanların en yüksek noktasına çıkıp rekor kırmasının ardından altcoin olarak tabir edilen diğer kripto varlıklar da yukarı yönlü hareket etmişti. Sonrasında piyasalarda yaşanan geri çekilmeye de ayak uyduran altcoin piyasasında açık pozisyonlarda gerileme görülüyor.

Aralarında Ripple, Solana ve Dogecoin gibi büyük altcoinlerin de bulunduğu büyük kripto varlıkların açık pozisyonları geçtiğimiz ay %51 oranında azaldı. Bu durumun nedeni olarak pazarda katılımcı ilgisinin kaybolmaya başlaması gösterildi. Solana'nın açık pozisyonları 1,51 milyar dolara, Ripple'ın açık pozisyonları ise 497,67 milyon dolara gerilerken bu rakam dogecoin için 668,2 milyon dolar oldu. Dogecoin'deki açık pozisyon düşüşü %64 oldu.

Peki açık pozisyon nedir?

Borsalarda sık kullanılan terimler vardır: shortlamak, long position almak gibi ifadeler sıklıkla kulağımıza çalınır. Esasen bir varlığın gelecekteki fiyatını tahmin edip ona göre pozisyon aldığımızda ya da sonuçlanmamış bir işlemimiz olduğunda piyasada pozisyon açmış oluruz. Kimse zeytin satmıyorken, kimse de almıyorken açık pozisyon sıfırdır. Sonra biri gelip yarım kilo zeytin almak istediğinde açık pozisyon oluşur.

Ekonomik darboğazlarda ya da piyasalara güven azaldığında açık pozisyonlarda da azalma görülebiliyor. Bu durum piyasa hacminden çok varlıkların nakit hâle gelmesinde bir yavaşlık yaratıyor. Açık pozisyonlar azaldığında genelde ya bir balon patlıyor ya da piyasa düzeltmeye gidiyor.

20 Nisan'daki Bitcoin yarılanması sonrasında piyasada hüküm süren belirsizlik, daha az alım satım olmasına neden oluyor. Bu da yatırımcıların ilgisini başka alanlara çekiyor.