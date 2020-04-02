Bir dönemin en popüler video oyunlarından Soldat, 18 yıllık bir aradan sonra geri dönüyor. Transhuman Design imzasını taşıyan Soldat 2’nin demosu, bugün itibarıyla dijital oyun platformu Steam’de yayınladı. Nostalji yapmak isteyenleri de unutmayan Steam, ilk oyunu da ücretsiz hale getirdi.

Counter-Strike ve Worms'un unsurlarıyla harmanlanan Soldat, Liero ve Scorched Earth'ten ilham alınarak geliştirilmişti. Windows platformu için ilk kez Ağustos 2002'de yayınlanan 2 boyutlu silah oyunu, tek oyunculu ve çok oyunculu modları ile kısa sürede çok büyük bir etki yaratmıştı.

Geliştirici Transhuman Design, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, Soldat’ın tam 18 senelik bir aradan sonra geri döneceğini duyurmuştu ve bugün, dijital oyun platformu Steam’de Soldat 2 için bir demo sürüm yayınlandı. Ek olarak orijinal Soldat’ı da ücretsiz olarak oyunculara sunan Steam, herkesi kısa bir nostalji turu yapmaya çağırıyor.

Şu anda demoda yapay zeka ile mücadele ediyorsunuz, ancak bu yılın ikinci çeyreğinde çeşitli özel modlar, silahlar ve araçlar sunan bir Erken Erişim versiyonu görmeyi bekliyoruz. Soldat 2, genel olarak orijinal oyunun ruhunu muhafaza edecek olsa da, içinde pek çok yenilik barındıracak. Oyun üzerinde çalışmaya devam eden Transhuman Design, Soldat 2’yi en geç 2021’in sonunda piyasaya sürmeyi planlıyor.

Kısacası, Soldat 2 demosu ve orijinal oyun şu anda Steam üzerinden ücretsiz olarak oynanabilir. Oyunun 18 sene içinde kat ettiği yolu görmek ve biraz nostalji yapmak, koronavirüs nedeniyle eve kapandığımız bugünlerde oldukça keyifli olabilir. Orijinal Soldat’a buradan, Soldat 2’nin demosuna ise buradan ulaşabilirsiniz.