Steam, Yeni İndirme Seçeneklerini Duyurdu

İnternetin yoğun bir şekilde kullanıldığı Steam, koronavirüs sonrası artan internet kullanımına bir miktar çözüm olması için indirme ve güncellemeler için bazı yeni kural ve öneriler yayınladı.

Son günlerde milyonlarca insan evlerine kapanmış durumda. Bu durum internet kullanımını da önemli ölçüde artırıyor. Hem iş hem de eğlence için kullanılan internet, Avrupa başta olmak üzere dünya genelinde internet trafiğinin de sıkışmasına neden oluyor. Bu sebeple pek çok şirket internet kullanımlarında bazı kısıtlamalar getirdi.

Netflix, YouTube gibi firmaların ardından internet kullanımının çok yüksek seviyelere ulaştığı bir başka firma olan Steam de yeni bant genişliği tasarruf önlemlerini açıkladı. Valve, başlangıç için oyun güncelleştirmelerini indiren kullanıcılara bir kısıtlama getirmeyecek. Bunun yerine güncelleme saatlerini ve sıklıklarını değiştirerek bu sorunun üstesinden gelmeye çalışacak.

Bu haftadan itibaren, sadece son 3 gün içinde oynanan oyunların hemen güncelleneceğini bildiren Valve, kullanıcıların sürekli oynamadıkları oyunların güncellemesinin varsayılan olarak durdurulacağını belirtti. Bu yeni kuralın istediğiniz oyunları güncellemesini engellemeyeceğini de bildiren şirket, bu özellik dışında kullanıcıların oyunları için yine otomatik güncelleme zamanlaması yapabileceğini söyledi.

Oyuncular Nasıl Önlem Alabilir?

Valve, bu önlem dışında internette yoğunluk dolayısıyla sıkıntı çeken kullanıcıların Steam bant genişliğini düşürerek oyun indirirken internette sıkıntısız bir şekilde gezinmeye devam edebileceklerini bildirdi. Şirket, aynı zamanda güncelleme ve bant genişliği konusunda daha fazla sorusu olan kişiler için bir de destek sayfası açtı. Bu sayfa üzerinde Steam indirme ve güncellemelerini yönetmenizi sağlayacak tüm bilgiler mevcut.