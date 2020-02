Bilim İnsanları, Solunum Yapmayan Bir Canlı Keşfetti

Bilim insanları, canlılar dünyası için önemli bir keşfe imza attı. İlk defa, solunuma ihtiyaç duymadan yaşayabilen bir canlı keşfedildi. Şu ana kadar bilinen tüm canlılar ya solunum ya fotosentez ya da kemosentez yapıyordu.

İsrail’de bulunan Tel Aviv Üniversitesi’nden araştırmacılar, önemli bir keşfi duyurdular. Bilim insanları, Henneguya salminicola ismi verilen parazitin, bir balığın etine nüfus ettiğinde solunum yapmadığını ortaya çıkardılar.

Proceedings of the National Academy of Sciences’da yayınlanan makaleye göre Henneguya salminicola ismi verilen bir tek hücreli canlıda, solunumdan görevli mitokondri veya benzeri bir organel bulunmuyor.

H. salminicola’nın keşfi, dünya üzerinde bir ilki ortaya çıkardı ve ilk defa solunum yapmayan bir canlı keşfedilmiş oldu. Henneguya salminicola, miksozoa ismi verilen denizanasıyla uzaktan ilişkili bir mikrobik canlıdan evrimleşmiş görünüyor. Ancak H. salminicola’nın evrimi tek hücreli halde yaşamına devam edecek şekilde gerçekleşmiş.

Tel Aviv Üniversitesi’nde evrimsel biyolog olarak görev yapan, makalenin de yazarlarından Dorothée Huchon, “Dokularını, sinir hücrelerini, kaslarını ve her şeyini kaybetti. Şimdi ise solunum yapma yeteneklerini kaybettiklerini görüyoruz” dedi.

Huchon, genetik küçülmenin muhtemelen H. salminicola gibi parazitler için mümkün olduğunda hızlı ve sık üremek için büyük bir avantaj sağladığını söyledi. H. salminicola’nın evrimleştiği miksozoanlar hayvanlar alemindeki en küçük genom yapısına sahip canlılardır. Bu küçük genom yapısı, bu canlıları oldukça dayanıklı hale getiriyor.

Solunum yapmadığı anlaşılan H. salminicola’nın mikroskobik incelemesi canlının tek hücreli bir lekeye benzediğini gösteriyor. H. salminicola’nın sadece sporları karmaşıklık gösteriyor. Sporlar, iki kuyruklu ve bir çift oval göz yapısına sahip sperm hücrelerine benziyor.

Huchon, bu gözlerin aslında konak bir hücreye girmek için kullanılan bölümler olduğunu ifade etti. Bu hücreler, H. Salminicola’nın evrimsel küçülme sırasında terk etmediği nadir özelliklerden biri.

Huchon, “Hayvanların karmaşık hale gelmiş, çok sayıda geni olan, çok hücreli organizmalar olduğu düşünülüyor. Burada tam tersine doğru hareket eden bir organizma görüyoruz. H.salminicola’nın neredeyse tek hücreli olacak şekilde evrimleştiği görülüyor” dedi.

Araştırmacılar, H.salminicola’nın solunum yapmadan nasıl enerji elde ettiğini tam olarak çözemediler. Huchon, benzer diğer parazitlerin enerjiyi doğrudan enfekte olmuş konak hücreden almasını sağlayan proteinleri olduğunu söyledi. H. salminicola da benzer bir şey yapıyor olabilir. Ancak bunu ortaya çıkarmak için H. Salminicola’nın genomu üzerinde daha fazla çalışma yapmak gerekiyor.