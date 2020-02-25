1 Milyar Yıllık Deniz Yosunu Fosilleri Bulundu

Palaeontologlar, 1 milyar yaşında deniz yosunu fosilleri keşfetti. Dünyanın şimdiye kadar keşfedilen en eski yeşil alglerine ait olduğu belirtilen fosiller, okyanusların ve bitkilerin tarihi hakkında önemli bulgular açığa çıkarabilir.

Antik kayaların içine işlemiş damar benzeri yapılar, fotosentezin tarihini araştırma yolunda en önemli ipuçlarından bazıları. Paleontologlar, yeni keşfedilen 1 milyar yaşındaki fosillerin şimdiye kadar keşfedilen en eski yeşil alg örneği olduğunu açıkladılar. Bulunan fosiller, çağımızın modern algleriyle ortak özellikler gösteriyor.

Araştırmacılar yeni algleri Proterocladus antiquus olarak adlandırdılar. 1 milyar yaşındaki fosiller, daha önce keşfedilen 800 milyon yıllık Proterocladus'un rekorunu kırdı. Fosiller, dallanma yapılarına ve kök sistemlerine sahip çok hücreli organizmaları temsil ediyorlar. Bu keşif, deniz yosunlarının bitkilerin toprağa ilk çıkışının çok öncesinde, okyanusta gelişmekte olduğunu gösteriyor.

Virginia Tech'te paleontolog olan Shuhai Xiao, "Tüm biyosfer büyük ölçüde gıda ve oksijen için bitkilere ve alglere bağımlıdır ancak kara bitkileri yaklaşık 450 milyon yıl öncesine kadar gelişmemiştir. Çalışmamız, yeşil yosunların en geç 1 milyar yıl öncesinde geliştiğini ve yeşil yosunların rekorunu yaklaşık 200 milyon yıl geriye taşıdığını gösteriyor" dedi.

Sadece birkaç milimetre uzunluğundaki fosiller, Çin'in kuzeyindeki Liaoning eyaletindeki Nanfen bölgesinde bulunan tortul kayalar üzerinde keşfedildi. Mikroskop altında incelendiğinde, hassas oldukları ve dallanma formlarının kristal berraklığında olduğu görüldü. Yeşil bitkilerin (Viridiplantae) 2.5 milyar ila 635 milyon yıl önce ortaya çıktığı düşünülüyor. Eski bitki fosilleri nadir bulunduğu için zaman çizelgesini daraltmak son derece zor. Bilim insanları, bitkilerin tek hücreden çok hücreli organizmalara ne zaman evrimleştiklerini bilmiyorlar.

Xiao, "Bulduğumuz fosillere çok benzeyen bazı modern yeşil yosunlar var. Sifonokladallar olarak bilinen bir grup modern yeşil yosun, bulduğumuz fosillere şekil ve boyut olarak benziyor." diyerek, benzerliklerine dikkat çekti. Farklı türler olsalar bile benzerlikleri, okyanus ortamında yaşadıklarını gösteriyor.

Fosiller, eski okyanus ortamını anlamamıza yardımcı olabilir ve bitkilerin soy ağacı hakkında daha fazla bilgi verebilir. Eski deniz yosunları hakkında yapılan bu araştırma, Nature Ecology & Evolution dergisinde yayınlandı.