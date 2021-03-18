Sosyal medya analizleri ve araştırmaları yapan bir platform olan Somera, Türkiye'nin sosyal medyada geçtiğimiz bir ayda hakkında en çok konuşulan oyuncularını paylaştı. Listede özellikle popüler televizyon dizilerinde yer alan isimler yer alıyor.

Sosyal medya trendlerini takip ederek bunları verilere döken ve pek çok farklı başlık altında sürekli en güncel verileri sunan bir platform olan Somera, Türkiye'de sosyal medyada adından en çok bahsedilen oyuncuların listesini yayınladı.

Özellikle popüler televizyon dizilerinde yer alan oyunculardan oluşan bu ve benzeri veriler bize aynı zamanda televizyon izleme oranlarının ne kadar yüksek olduğunu da gösteriyor. Öyle ki Twitter'da her gün mutlaka en azından bir TV dizisi, bir program ya da bu dizilerde yer alan karakterler TT olmayı başarıyor. Aynı şekilde bu durum TV'de gördüğümüz oyuncuların sosyal medyadaki etki alanlarını da doğrudan etkiliyor. Adından en çok söz edilen, en sevilen isimler haliyle daha fazla reklamda, dizide ya da filmde karşımıza çıkmaya başlıyor.

Türkiye'nin sosyal medyada en popüler olan kadın ve erkek oyuncuları belli oldu:

Somera'nın yayınladığı iki listede, ülkemizde sosyal medyada isimlerinden bolca söz ettirmeyi başarmış beş kadın ve beş erkek oyuncu yer alıyor. Listenin oluşmasını sağlayan veriler, 15 Şubat - 15 Mart tarihlerini kapsıyor. Gelin dilerseniz listelerin ikisine de göz atalım;

Türkiye'nin en popüler kadın oyuncuları:

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Hazar Ergüçlü

Demet Özdemir

Damla Sönmez

Ece Yaşar

Hande Erçel

Türkiye'nin en popüler erkek oyuncuları:

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Berker Güven

Engin Akyürek

Engin Öztürk

Kerem Bursin

Feyyaz Duman

Kadın oyuncuların yer aldığı listenin zirvesinde yer alan Hazar Ergüçlü'nün yer aldığı ileti sayısı 1 milyon 718 bin 21 olarak açıklanmışken erkek oyuncular arasında en popüler isim olan Berker Güven'in yer aldığı ileti sayısı ise 1 milyon 848 bin 720 olarak belirtilmiş. Bu veriler, oyuncular ile ilgili 15 Şubat - 15 Mart tarihleri arasında yapılan paylaşımları içeriyor.