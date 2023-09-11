2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi için tatil günleri belli oldu. Yapılan açıklamaya göre öğrenciler, bugün başladıkları okullarına kasım ayına kadar kesintisiz devam edecekler.

Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamayla öğrencilerin bu eğitim öğretim döneminde ne zaman tatil yapacakları netleşti. Bakanlık, ara tatiller ve yıl sonu tatili için resmen tarih açıkladı.

Öğrenciler, bir süredir "ara tatil" uygulaması yapıyorlar. Bu durum bu yıl da geçerli olacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, bu yıl ara tatillerin kasım ve nisan ayında yapılacağını gözler önüne seriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimine yakından bakalım.

2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimi:

Olay Tarihi Okulların açılması 11 Eylül 2023 Birinci ara tatil 13-17 Kasım 2023 Sömestr tatili 19 Ocak - 5 Şubat 2024 İkinci ara tatil 8-12 Nisan 2024 Yaz tatili 14 Haziran 2024

Millî Eğitim Bakanlığı'nın takvimi bu şekilde açıklanmış olsa da öğrenciler, aslında daha fazla tatil yapacaklar. Dini bayramlardan kaynaklı olarak 10-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı olarak kutlanacak. Öğrenciler, ikinci ara tatil başlamadan bir önceki hafta da Ramazan Bayramı nedeniyle tatilde olacaklar. Merak edenler için; 1 Ocak 2024'ün pazartesi, 23 Nisan 2024'ün salı, 1 Mayıs 2024'ün de çarşamba gününe denk geldiğini belirtelim.