Millî Eğitim Bakanlığı, 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi ile ilgili yeni bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamayla öğrencilerin bu eğitim öğretim döneminde ne zaman tatil yapacakları netleşti. Bakanlık, ara tatiller ve yıl sonu tatili için resmen tarih açıkladı.
Öğrenciler, bir süredir "ara tatil" uygulaması yapıyorlar. Bu durum bu yıl da geçerli olacak. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar, bu yıl ara tatillerin kasım ve nisan ayında yapılacağını gözler önüne seriyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve 2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimine yakından bakalım.
2023 - 2024 Eğitim ve Öğretim Dönemi takvimi:
|Olay
|Tarihi
|Okulların açılması
|11 Eylül 2023
|Birinci ara tatil
|13-17 Kasım 2023
|Sömestr tatili
|19 Ocak - 5 Şubat 2024
|İkinci ara tatil
|8-12 Nisan 2024
|Yaz tatili
|14 Haziran 2024
Millî Eğitim Bakanlığı'nın takvimi bu şekilde açıklanmış olsa da öğrenciler, aslında daha fazla tatil yapacaklar. Dini bayramlardan kaynaklı olarak 10-12 Nisan 2024 tarihleri Ramazan Bayramı olarak kutlanacak. Öğrenciler, ikinci ara tatil başlamadan bir önceki hafta da Ramazan Bayramı nedeniyle tatilde olacaklar. Merak edenler için; 1 Ocak 2024'ün pazartesi, 23 Nisan 2024'ün salı, 1 Mayıs 2024'ün de çarşamba gününe denk geldiğini belirtelim.