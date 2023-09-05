Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Tekin, sınıf tekrarı, devam zorunluluğu ve okullarda telefon kullanımı gibi başlıklarda değerlendirmeler yaptı.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı başlamak üzere. Hal böyle olunca hem veliler hem de öğrenciler, kendilerini nelerin beklediğini merak ediyorlar. Konunun bir numaralı muhatabı olan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise bugün konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Anadolu Ajansı'na konuşan Bakan Tekin, dikkat çeken değerlendirmeler yaptı.

Gündemi takip ediyorsanız, birkaç gündür okullarda telefon kullanımı ile ilgili haberler geçtiğini görmüşsünüzdür. Millî Eğitim Bakanı, bu tartışmalara son noktayı koyan açıklamalar yaptı. Bakan Tekin, öğrencilerin de öğretmenlerin de sınıflara telefonla giremeyeceklerini söyledi. Yusuf Tekin'e göre öğretmenlerin sınıflara telefonlarla girmeyecek olmalarının nedeni, kötü örnek olmamak.

Sınıfta kalma konusunda ısrarcı

Eğitim öğretimle ilgili bir süredir konuşulan hususlardan bir tanesi de bu yıl sınıf tekrarının ve devam zorunluluğunun geri gelecek olması. Bakan Tekin, bu konuda ısrarcı olduklarını belirtti. Bakan Tekin'in sınıf tekrarı ve devamlılıkla ilgili açıklaması şöyleydi:

Okul devamları ve sınıf tekrarı konusunda ısrarcıyız. Bunun eğitim öğretim sürecini sekteye uğratan sorunlardan olduğunu düşünüyoruz. Yönetmeliğimiz yayın sürecinde.

Özel okullarda zorunlu kayıt ücreti yok!

Bakan Tekin'in velileri ilgilendiren açıklamalarından biri de kayıt ücretleriyle ilgiliydi. Millî Eğitim Bakanı, mevcut yasalara göre özel okullarda bağış zorunluluğu veya kayıt ücreti gibi bir uygulama söz konusu değil. Vatandaşların buna dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Tekin, olası zorlamalara karşı hareket edileceğini söyledi. Özel okullarla görüştükleri bir diğer konunun servis ve yemek ücretleri olduğunu aktaran Yusuf Tekin, kamuoyunu rahatsız edecek artışlar yapılmaması konusunda garanti aldıklarını söyledi.

Yusuf Tekin'in tüm açıklamalarını aşağıdan izleyebilirsiniz: