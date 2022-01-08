2021 yılının ilk yarısı da dahil olmak üzere 2 yıl, çoğumuz için pandemiden kaynaklı evde geçiyor. Pandemi sürecinin ise en çok etkilediği alanlardan biri, kesinlikle sinema sektörü oldu.

İnsanlar sinemaya alternatif olarak özellikle son birkaç yılda dijital platformlara yöneldi. Bu durumun da film dağıtım sürecini daha kolay hale getirmesinden kaynaklı, film izlemeyi seven insanlar için daha çok film seçeneği sunulmasına sebep oldu.

Kendisine dijital bir dizi/film izleme platformunda yer bulamayan veya yer bulmak istemeyen yapımlar da, sinemaların pandemi sürecinden dolayı uzun bir aradan sonra açılmasıyla, seyircilerle bir araya gelme fırsatı buldu. İşte hem Mubi, Netflix gibi dijital platformlarda yayınlanan hem de sinemalarda vizyona giren son 1 yılın izlenmeye değer yerli yapımlarını sizler için derledik!

2021 yılının en iyi Türk yapımı filmleri:

Kin (5.4)

Dayı: Bir Adamın Hikayesi (5.8)

Azizler (6.0)

Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü? (6.2)

Geçen Yaz (6.3)

Kağıttan Hayatlar (6.7)

Beni Sevenler Listesi (6.7)

Beni Çok Sev (7.0)

Merhaba Canım (7.2)

Sen Ben Lenin (7.2)

Kin ve nefret dolu bir intikam hikayesi: Kin

Tür: Suç, Dram, Gizem

Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan, Cem Yiğit Üzümoğlu

Yönetmen: Türkan Derya

IMDb: 5.4

Yılmaz Erdoğan'ın hem yazıp hem de oynadığı 'Kin' filmi, dürüstlüğüyle bilinen Başkomiser Harun'un mesleki olarak büyük br ödül almasından sonraki olayları konu ediniyor. Ödülü aldığı için terfi edileceğine emin olan Harun, kutlama gecesinin akşamında eve dönerken bindiği taksinin şoförünü nefsi müdafaa sonucu öldürür. Ertesi sabah, çalıştığı emniyet bürosuna bu olayın gelmesiyle beraber kendi işlediği cinayetin katilini aramaya başlar ve kendisini beklenmedik olaylar içerisinde bulur. 2021 yılının dikkat çeken yerli yapımlarından Kin, Netflix üzerinden izlenebilir.

Merhametli bir adamın kabadayılar dünyasına girme hikayesi: Dayı: Bir Adamın Hikayesi

Tür: Aksiyon

Oyuncular: Ufuk Bayraktar, Gizem Karaca, Turgut Tunçalp

Yönetmen: Uğur Bayraktar

IMDb: 5.8

Dayı filmi, sevilen bir kabadayının hikayesini anlatıyor. Çocukluğunda dahi adalet duygusu gelişmiş, cesaretli ve merhametli biri olan adam, haylazlıklarından dolayı köyden İstanbul'a gönderilir ve Seyfi adında bir kahvecinin yanında çalışmaya başlar. Bu süreçte yaşadığı olaylar ise onu kabadayılar alemine girmeye zorlar.

Berkun Oya'nın kaleminden bir kara komedi: Azizler

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Haluk Bilginer, Engin Günaydın, Fatih Artman, Öner Erkan, Binnur Kaya

Yönetmen: Durul Taylan, Yağmur Taylan

IMDb: 6.0

Hem kadrosuyla dikkat çeken hem de Netflix gibi büyük bir platformda yayınlanmasından dolayı 2021 yılının en ses getiren filmlerinden biri olan Azizler, Engin Günaydın'ın canlandırdığı Aziz karakterinin hayatının zorlu bir dönemini konu ediniyor. Gençliğinde hayalini kurduğundan çok farklı bir mesleği olması ve sıkılmaya başladığı dört yıllık ilişkisinden dolayı, Aziz, herkesten uzaklaşmak istediği bir döneme girer. Bu dönemde karşısına çıkan bir fırsattan dolayı Aziz'in yalan söylemesi ve bu yalanı sürdürmesi gerekir. Ancak bu yalanın doğurduğu sonuçlar Aziz'in hayatının beklenmedik şekilde değişmesine sebep olur.

Çevreye uyum sağlamaya çalışan bir kadının hikayesi: Sen Hiç Ateş Böceği Gördün Mü?

Tür: Komedi, Dram

Oyuncular: Ecem Erkek, Devrim Yakut, Engin Alkan

Yönetmen: Andaç Haznedaroğlu

IMDb: 6.2

1998 yılında çıkan aynı adlı tiyatro oyunundan uyarlanan 'Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü?' filmi, 1948 senesinde doğan ve ailesiyle birlikte yaşadığı çevreye uyum sağlamaya çalışan üstün zekalı bir kadın olan Gülseren'in hayatına odaklanıyor. Yılmaz Erdoğan'ın kaleminden çıkma hikayesiyle, Türkiye panoramasını gözler önüne seren yapım Netflix üzerinden izlenebilir.

90'lı yılların samimi havasında geçen bir gençlik filmi: Geçen Yaz

Tür: Dram, Romantik

Oyuncular: Ece Çeşmioğlu, Fatih Berk Şahin, Halit Özgür Sarı, Aslıhan Malbora

Yönetmen: Ozan Açıktan

IMDb: 6.3

Annemin Yarası, Aile Arasında gibi filmlerle tanınan yönetmen Ozan Açıktan'ın son filmi 'Geçen Yaz', 90'larda geçen bir gençlik filmi. Filmin baş karakterlerinden Deniz, 16 yaşında bir gençtir. Her yıl yaz tatilinde ailesiyle beraber yazlığa giden Deniz için filmin odaklandığı yaz başka olacaktır. Aşk, aile, arkadaşlar üçgeninde geçen ve 90'lı yılların sıcaklığını hissettiren dönem gençlik filmi 'Geçen Yaz', bu yılın kesinlikle izlenmeyi hak eden yerli yapımlarından biri oldu.

Hayattaki mücadelesi bitmeyen bir adamın hikayesi: Kağıttan Hayatlar

Tür: Dram

Oyuncular: Çağatay Ulusoy, Emir Ali Doğrul

Yönetmen: Can Ulkay

IMDb: 6.7

Yine bir Netflix yapımıyla devam ediyoruz. 'Kağıttan Hayatlar', Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı bir dram filmi. Genç bir adam olan Mehmet, sağlığının gitgide bozulmasına rağmen kağıt toplayarak geçimini sağlar. Bu sırada terk edilmiş bir çocuk olan 8 yaşındaki Ali'nin hayatına girmesiyle Mehmet, kendi çocukluğuyla yüzleşmek zorunda kalır. Ali'yi ailesine kavuşturmaya çalışan Mehmet'in hayatı bu süreçte bambaşka bir hal alır.

İki hayat arasında sıkışmanın hikayesi: Beni Sevenler Listesi

Tür: Dram

Oyuncular: Halil Babür, Hayal Köseoğlu, Sermet Yeşil

Yönetmen: Emre Erdoğdu

IMDb: 6.0

'Kar' filmiyle tanınan Emre Erdoğdu'nun ikinci uzun metraj filmi olan 'Beni Sevenler Listesi', başrolünde Halil Babür'ün canlandırdığı, Cihangirli ünlülerin tedarikçisi olarak bilinen Yılmaz karakterinin, Bağcılar ve Cihangir arasındaki zıt yaşamını konu ediniyor. Yaptığı iş nedeniyle çevresinde birçok ünlü dostu olan Yılmaz, onlarla bir arada bulunmaktan keyif alır ve onlar tarafından sevildiğini bilir. Bir süre sonra uyuşturucu tedarikçiliğine de başlayan Yılmaz, hayatını tekrar gözden geçirmek zorunda kalacaktır. 2021 film festivallerinde dikkat çeken yapım, bu yılın kesinlikle izlenesi yerli filmlerinden biri.

Yıllar sonra ortaya çıkan trajik bir aile gerçeği: Beni Çok Sev

Tür: Dram

Oyuncular: Sarp Akkaya, Songül Öden, Ercan Kesal, Aleyna Özgeçen

Yönetmen: Mehmet Ada Öztekin

IMDb: 7.0

Sedat, Konya kapalı cezaevinde çalışan bir gardiyandır ve kendisine verilen görev nedeniyle Musa adında bir mahkumu, bir günlüğüne cezaevinden çıkararak memleketine götürür. Musa, 14 yıldan sonra eşi, annesi ve kızı Yonca'yı görecektir. Yanında olamamasından dolayı Yonca ile arasında bir şeylerin yanlış gittiğini sezen Musa, kızı ile ilgili trajik bir gerçeği öğrenir ve hayatı trajik bir hal alır. Kadrosu ve hikayesiyle dikkat çeken film, Netflix üzerinden izlenebilir.

Devrimci çevrenin algılarının yıkılışı ve Arkadaş'ın dizeleri: Merhaba Canım

Tür: Belgesel

Oyuncular: Arkadaş Z. Özger

Yönetmen: Ulaş Tosun

IMDb: 7.2

İsmini, Şair Arkadaş Z. Özger’in “Merhaba Canım” adlı şiirinden alan Ulaş Tosun yönetmenliğindeki belgesel, Arkadaş'ın dizeleri arasında ilerliyor. Filmde, Türk Edebiyatı tarihinin büyük şairlerinden olan Arkadaş'ın, dizeleriyle beraber aynı zamanda dostlarının anlatımıyla, devrimci çevrenin kalıplaşmış algılarını nasıl yıktığı anlatılıyor. Mubi platformu üzerinden ulaşılabilen film, 2021 yılının kıyıda köşede kalmış ama kesinlikle izlenmesi gereken yerli yapımlarından biri.

Bir heykel ne kadar sorun yaratabilir?: Sen Ben Lenin

Tür: Drama

Oyuncular: Barış Falay, Saygın Soysal, Binnur Kaya, Sarp Akkaya, Serkan Keskin, Melis Birkan

Yönetmen: Tufan Taştan

IMDb: 7.2

Romantik ve melankolik bir kaleme sahip Barış Bıçakçı ve Tufan Taştan'ın ortak yazdığı bir senaryoya sahip olan film,uzun yıllar boyunca Akçakoca adındaki bir kasabanın meydanına dikilmeye çalışılan Lenin büstünün, bürokratik izinler dolayısıyla sürekli engellenmeye çalışılmasını konu ediniyor. Güçlü kadrosu ve alışılmadık senaryosuyla 'Sen Ben Lenin' filmi, 2021 yılının izlenmeyi hak eden yerli yapımlarından biri oldu.