Yerli film ve diziler yabancı film olsaydı, nasıl bir film olurdu hiç merak ettiniz mi? Bugün sizlere sosyal medya ekimizin hazırladığı ve Türk film ve dizilerini yabancı yapımlarla birleştiren görselleri paylaşacağız.

Ülkemizde her sene pek çok başarılı film ve dizi çekiliyor. Özellikle dizi sektörünün tüm dünyada yakaladığı başarıyı hepimiz görüyoruz. Bugün ise sosyal medya ekibimiz Türk dizi ve filmlerini yabancı yapımlara uyarladı. Yerli film ve diziler yabancı yapımlara uyarlansaydı nasıl olurdu hiç merak ettiniz mi?

Sosyal medya ekibimizin başlattığı ve son derece olumlu yorumlar alan “yerli film ve diziler, popüler oyunlara uyarlansaydı nasıl görünürdü?” serimizin yeni bir versiyonu olarak gelen yabancı yapımlara uyarlama, yine siz değerli takipçilerimiz tarafından beğeniyle karşılandı. Tüm dünyada sevilerek izlenen popüler dizi ve filmleri, Türk dizi ve filmlere uyarladığımız serimizde yine birbirinden komik derlemeler yer alıyor. Bugün sizlere, serimizin ilk bölümünü paylaşıyoruz. Her hafta cuma günü yaptığımız derlemelerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Hazırsanız listemize başlayalım.

Unutulmaz yerli film ve diziler popüler yabancı yapımlara uyarlansaydı, nasıl olurdu?

La Casa De Papel - Maskeli Beşler

Avatar - G.O.R.A

Spider-Man - Ah Nerede

The Hangover - Ölümlü Dünya

Rocky - Berlin Kaplanı

Logan: Wolverine - Kılıç Aslan

Avengers: End Game - Dünyayı Kurtaran Adam'ın Oğlu

Now You See Me - Hokkabaz

Thor - Organize İşler: Sazan Sarmalı

The Godfather - Kurtlar Vadisi