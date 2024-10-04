Güneş'in 11 yıllık döngüsünün zirvesinde gerçekleşen X9.0 patlaması, jeomanyetik fırtınalara ve iletişim sistemlerine etki ediyor.

3 Ekim’de Güneş’in yüzeyinde X9.0 büyüklüğünde bir güneş patlaması meydana geldi. Bu olay Dünya’ya doğru doğrudan yönelen bir halo koronal kütle atılımıyla birlikte gerçekleşti ve gezegenimizde auroraların gözlemlenmesi bekleniyor.

Güneş, şu anda 11 yıllık aktivite döngüsünün zirvesinde bulunuyor. Bu dönemde her gün güneş patlamaları meydana geliyor. 1 Ekim’de gerçekleşen X7.1 patlamasının ardından X9.0 patlaması, kayıtlardaki en güçlü 20 patlamadan biri olarak kaydedildi. Beta-Gamma-Delta sınıflandırmasına sahip olan bu güneş lekesi, karmaşık bir manyetik yapı sergileyerek sık sık güçlü patlamalar üretme potansiyeline sahip.

Güneş patlamalarının etkileri: Jeomanyetik Fırtınalar

Güneş patlamaları Dünya üzerinde yüksek frekanslı radyo iletişimini geçici olarak etkileyebilir. Ancak asıl dikkat çeken durum, koronal kütle atılımlarının (CME) Dünya’nın manyetosferiyle etkileşime girmesiyle oluşan jeomanyetik fırtınalar. Auroraların 50 derece enlemine kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor; bu da doğa tutkunları için harika bir gözlem fırsatı sunuyor.

Güneş parçacıklarının Dünya’nın manyetik alanıyla etkileşime girmesi, atmosferdeki gazlarla birleşerek ışık gösterilerine yol açıyor. Uzmanlar bu doğal olayların, iletişim sistemleri üzerindeki etkilerinin yanı sıra bilimsel araştırmalar için de önemli veriler sağladığını belirtiyor.