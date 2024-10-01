Astronomlar, Güneş’e en yakın yıldız olan Barnard’ın etrafında yeni bir egzoplanet keşfetti ve daha fazla gezegen olabileceğini düşündürüyor.

Astronomlar, Güneş’e en yakın bağımsız yıldız olan Barnard’ın yıldızının etrafında bir egzoplanet (ötegezegen) keşfetti. Bu buluşla bilikte yıldızın çevresinde daha fazla gezegen olabileceğine dair umutlar arttı.

Barnard’ın yıldızı, Dünya’dan yaklaşık altı ışık yılı uzakta bulunan bir kırmızı cüce yıldızıdır. Avrupa Güney Gözlemevi’nin Büyük Teleskobu ile yapılan beş yıllık gözlemler sonucunda, bu yıldızın etrafında “Barnard b” adı verilen bir gezegen bulundu.

Yeni gezegen adayları keşfedildi

Barnard b, ana yıldızına Merkür’ün Güneş’e olan mesafesinin yaklaşık yirmi katı kadar yakın bir yörüngede dönüyor. Yıldızın etrafında yalnızca üç günün biraz üzerinde bir sürede döndüğü için yüzey sıcaklığının yaklaşık 125°C olduğu belirlendi.

Araştırmacılar aynı zamanda Barnard’ın yıldızının etrafında en az üç potansiyel egzoplanet adayı daha tespit etti. Ancak bu adayların gerçekten gezegen olup olmadığını öğrenmek için daha fazla gözlem yapılması gerekiyor.