Kullanıcıların ikinci el eşya satışı yapabildikleri platform Letgo'ya erişim sorunları yaşanıyor. Kullanıcılar, mobil uygulama üzerinden platforma giriş yapamıyorlar.

Ülkemizde ikinci el eşya satışı için popüler uygulamalardan biri olan Letgo'da bu akşam saatlerinden itibaren erişim sorunları başladı. Geçtiğimiz birkaç saattir uygulamaya giriş yapamayan kullanıcılar, bağlantı hatası aldı.

Kimi kullanıcılar yaşanan erişim problemlerini sosyal medyaya taşırken Letgo'dan ise yaşanan erişim sorunlarına ilişkin herhangi bir açıklama gelmedi. Kullanıcılar ilan sayfalarında 'İlanın yüklenirken bir hata oluştu' hatası alırken aynı zamanda uygulamanın internet bağlantısı kurma noktasında hata verdiği ifade edildi.

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