Son İki Günde Gerçekleşen Depremleri Gösteren Ürkütücü Video

Dünya, son iki gündür tabiri caizse beşik gibi sallanıyor. Son olarak, Karayipler’de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki deprem, müthiş bir korkuya neden oldu. Elazığ depremini önceden tahmin eden Prof. Dr. Naci Görür, Twitter’dan yaptığı paylaşımda son iki günde gerçekleşen depremlere dikkat çekti.

Elazığ’da yaşanan 6.8’lik depremin yaralarını sarmaya çalışan Türkiye, bu korkutucu doğa olayı ile bir kez daha acı bir şekilde yüzleşti. 24 Ocak’ta meydana gelen depremde, 41 vatandaşımızı kaybetmiştik. Henüz Elazığ depreminin şokunu atlamamışken, dün Manisa’da yaşanan 4.8 ve 4.2 büyüklüğündeki iki deprem, endişelerimizi daha da artırdı.

Sadece ülkemizde değil, dünyanın çeşitli yerlerinde büyük depremler yaşanıyor. Örneğin dün, Küba açıklarında 7.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 10 kilometre derinlikte yaşanan depremin ardından Jamaika, Küba, Belize, Honduras ve Cayman Adaları için tsunami uyarısı verildi. Neyseki korkulan olmadı ve söz konusu uyarı kısa bir süre sonra kaldırıldı.

Karayipler’deki bu büyük depremin yanı sıra dünyanın çeşitli noktalarında irili ufaklı pek çok sarsıntı yaşandı. Türkiye’deki deprem araştırmaları konusunda otorite isimlerden Prof. Dr. Naci Görür, kişisel Twitter hesabından çok çarpıcı bir paylaşımda bulundu.

Elazığ depremini önceden tahmin eden Prof. Dr. Görür, son iki günde dünya üzerinde meydana gelen tüm depremleri gösteren bir video-grafik paylaştı. Söz konusu videoda, dünyadaki fay hatları üzerinde en büyüğü 7.7 olmak üzere birçok depremin yaşandığını görüyoruz. 17 saniye uzunluğundaki video, depremin yalnızca Türkiye’nin değil, aynı zamanda Dünya'nın bir gerçeği olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

Prof. Dr. Naci Görür’ün Twitter paylaşımı