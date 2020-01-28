Küba ve Jamaika, 7,7’lik Devasa Bir Deprem Yaşadı

Son zamanlarda Türkiye’nin gündemini meşgul eden deprem, devasa bir sallantıyla dünyanın gündemine de oturdu. Küba ve Jamaika, 7,7’lik bir depremle sallandı.

Son günlerde yaşanan olaylar sebebiyle Türkiye’nin gündemini son derece meşgul eden deprem, bu sefer de Küba’yı ciddi şekilde sarstı. Jamaika ve Küba arasında bulunan Karayip Denizi’nde gerçekleşen 7,7’lik deprem, dünyanın gündemine oturmuş durumda.

Merkezi Jamaika’nın Lucea kentinin 73 mil (yaklaşık 117,5 km) kuzeybatısında olan depremin şu an için herhangi bir can veya mal kaybına sebep olup olmadığı bilinmiyor. USGS’nin (ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi) yaptığı açıklamalara göre Jamaika’nın batısında ciddi sarsıntıya sebep olan deprem, ağır derecede hasara sebep vermiş olabilir. Depremin aynı zamanda Büyük Cayman Adaları’nda da hissedildiği bildirildi.

ABD’den de hissedildi

Deprem, büyüklüğü sebebiyle ciddi bir bölgede etkisini gösterdi. Sosyal medyadan gelen tepkiler sonucunda depremin yalnızca Jamaika ve Küba’da değil, aynı zamanda Florida’da hissedildiği ortaya çıktı. Deprem sonucunda Miami’deki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

2000 yılından bu yana Karayipler’de hissedilen dördüncü 7+ deprem olma özelliğini gösteren doğal afet, Türkiye saatiyle 22.10’da gerçekleşti. Küba’nın güneyinde bir şehir olan Santiago’daki bir Katolik kilisesinde görev yapan Belkis Guerrero, deprem anını açıklarken “Sandalyelerin hareket etmeye başladığını hissettiğimizde hepimiz oturuyorduk. Bir anda her şeyin hareket etmeye başladığını gördük. Son derece güçlü bir depremdi ve bundan önce gördüğümüz hiçbir şeye benzemiyordu” ifadelerini kullandı.

Depremin gerçekleştiği alanlardan Cayman’da bulunan Cayman Compass gazetesinin genel yayın yönetmeni Kevin Morales, yaptığı açıklamalarda herhangi bir ölümün ya da yaralanmanın bildirilmediğini ancak yollarda çatlaklar oluştuğunu ifade etti. Morales, aynı zamanda “Başlangıçta devasa bir çöp kamyonu geçiyor gibiydi ancak git gide daha da güçlenmeye başladı” ifadelerinde bulundu.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi, depremin büyüklüğünü 7,3 olarak aktardı ancak birçok farklı kaynakta depremin büyüklüğünün 7,7 olduğu ifade edildi.