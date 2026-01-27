Tümü Webekno
Son Windows 11 Güncellemesinde Skandal Hata: Modemler Bozuluyor

Microsoft'un KB5074109 kodlu güncellemesinde yeni sorunlar tespit edildi. Bu güncellemeyi yükleyen bazı bilgisayarlar hiçbir şekilde açılmıyor. Daha yaygın bir sorun olarak ise kullanıcılar, güncellemeden sonra modemlerine erişemez, hâliyle internet kullanamaz oldular.

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un Windows 11 ile ilgili sorunları bir türlü bitmek bilmiyor. Gelen son raporlar, Windows 11 için yakın zamanda yayımlanan KB5074109 kodlu güncellemenin, bilgisayarları kullanılamaz hâl getirdiğini gözler önüne seriyor. Bazı kullanıcılar bilgisayarlarını açamıyor, bazıları ise modemlerini kullanamıyor...

KB5074109 kodlu güncelleme, Windows 11 için güvenlik iyileştirmeleri içeriyor. Ancak kullanıcılar, bu güncellemeyi yükledikten sonra bırakın daha güvenli bir bilgisayar kullanmayı, cihazları açamıyorlar bile. Sınırlı sayıda kullanıcı tarafından rapor edilen "UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME" hatası, bilgisayarların çalışmasını engelliyor.

Bilgisayarı açabilen, modeme bağlanamıyor

Başlıksız-1

Windows 11 güncellemesindeki esas büyük sorun ise modemlerle ilgili. Microsoft, söz konusu güncellemede agrsm64.sys (x64), agrsm.sys (x86), smserl64.sys (x64) ve smserial.sys (x86) isimli eski modem sürücülerini kaldırdı. Şirkete göre bu sürücüler eski tarihliydi ve güvenlik açıklarına ev sahipliği yapıyorlardı. Ancak piyasadaki yeni eski modemlerin bir çoğu bu sürücülerle çalıştıkları için kullanıcılar arasında mağduriyet oluşmuş durumda.

Windows 11'in Son Güncellemesi Saç Baş Yolduruyor: Bilgisayarınızı Hiç Kapatamayabilirsiniz! Windows 11'in Son Güncellemesi Saç Baş Yolduruyor: Bilgisayarınızı Hiç Kapatamayabilirsiniz!

Modem meselesinin daha da ilginç tarafı, Microsoft'un tavrı. Şirket, UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME hatası için çalışıyor ancak modemlerin bozulması hakkında hiçbir şey yapmayacağını ifade ediyor. Çünkü şirket, amacın zaten eski, güncellenmeyen ve güvenlik açıkları içeren sürücülerden kurtulmak olduğunu ifade ediyor. Peki ya yaşanan mağduriyet ne olacak? Mevcut durumda güncellemeyi kaldırmak veya yeni bir modem almaktan başka bir çareniz yok.

