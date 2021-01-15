Elektrikli otomobil ve motosiklet üreticisi SONDORS, fiyatına göre beklenmedik bir performans sunan yeni elektrikli motosikleti Metacycle'ı tanıttı. Saatte 130 kilometre hıza çıkabilen motor, 130 kilometreye kadar da menzil sunuyor.

Elektrikli otomobil ve motosiklet üreticisi SONDORS, bugün fiyatı ve performansıyla herkesin ilgisini çeken bir motosiklet modelini tanıttı. SONDORS'un yeni modeli, kendisiyle eşdeğer olan diğer motosikletlere göre nispeten ucuz sayılabilecek fiyat etiketiyle piyasaya sürülecek.

SONDORS Metacycle ismine sahip olan yeni model, saatte maksimum 130 kilometre hıza ulaşabilecek. 14,5 kW'a kadar güç üretebilen motor, kendisinden ayrılabilen 4.000 Wh'lık bataryaya ev sahipliği yapıyor. Batarya, yol kenarlarındaki halka açık şarj noktalarında doldurulabiliyor. Motor, 130 kilometre maksimum hızın yanı sıra tam şarjla maksimum 130 kilometre yol da kat edebiliyor.

130 kilometre hız, 130 kilometre menzil:

Elbette elektrikli motorun 130 kilometre menzili muhtemelen yüksek performanslı bir şekilde kullanıldığında azalacaktır. Ancak motor şehir içinde, yani ortalama 40-50 kilometre hızlarında kullanıldığında kullanıcısının kafasının rahat olmasını sağlayacaktır.

SONDORS Metacycle, naked ve coffee motor türlerinin karması gibi bir tasarıma sahip. Bu tasarımın bazı insanlar tarafından beğenilmeyeceği düşünülüyor olsa da bizce oldukça hoş duruyor. Oldukça özgün şekilli bir alüminyum çerçeveyi taşıyan motor, yalnızca 91 kilogram ağırlığa sahip.

Motorun en can alıcı kısmıysa fiyatı. SONDORS, yeni elektrikli motorunun fiyat etiketinin 5.000 dolar (yaklaşık 37 bin 280 TL) olacağını açıkladı. Motor, Harley-Davidson'ın LiveWire modeli kadar güç üretemiyor ve şahane durmuyor olsa da bu fiyat etiketiyle oldukça iyi bir seçenek haline dönüşüyor, en azından piyasaya sürüldüğü yerde.

SONDORS Metacycle'ın ön siparişleri; Supermassive, Arctic ve Naked Silver renk seçenekleriyle başlamış durumda. Motorun kullanıcılarına gönderimiyse ekim ayında gerçekleşecek. Fakat SONDORS'un daha önce teslimatlar konusunda ufak sıkıntılar yaşamasından ötürü bu tarihin ertelenmesinin olası olduğu söyleniyor.