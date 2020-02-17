SEGA’nın kült video oyunu Sonic’in beyazperde uyarlaması Sonic The Hedgehog, dünya çapında 100 milyon dolar gişe hasılatını geçti. Başrolünde usta aktör Jim Carrey’nin olduğu film, 14 şubat tarihinde vizyona girmişti.

Paramount Pictures tarafından sinemaya taşınan ünlü video oyunu serisi Sonic, karakter tasarımı ile büyük bir tepki çekmişti. Eleştirilerin ardından filmin vizyon tarihini erteleyen stüdyo, ünlü karakteri baştan aşağı yeniden tasarlayacağını açıklamıştı.

Yönetmen koltuğunda Jeff Fowler’ın oturduğu Sonic The Hedgehog, uzun ve meraklı bir bekleyişin ardından 14 Şubat’ta dünya ile aynı anda ülkemizde de vizyona girdi. Başrolünde sevilen oyuncu Jim Carrey’nin olduğu film, ABD’de 68 milyon dolar, uluslararası pazarda ise 43 milyon dolar olmak üzere toplam 111 milyon dolar gişe hasılatına ulaştı.

İlk hafta sonunda 100 milyon dolar barajını aşmayı başaran Sonic The Hedgehog, 95 milyon dolarlık bir bütçe ile çekilmişti. Bu arada filmin yeni corona virüsü salgını nedeniyle henüz Çin’de vizyona girmediğini de söylemekte fayda var.

Amerikan hükümetinin Sonic'i yakalaması için Carrey’nin canlandırdığı çılgın bilim insanı Dr. Ivo Robotnik'i görevlendirmesiyle gelişen olayları takip eden Sonic The Hedgehog, ABD’deki ilk hafta sonunda 57 milyon dolar gişe hasılatı elde etti. Film böylece, ABD'de ilk hafta sonunda en yüksek açılışı gerçekleştiren video oyunu adaptasyonu olmayı başardı. Geçtiğimiz yıl izleyicilerle buluşan bir başka Japon video oyunu uyarlaması olan Detective Pikachu, ABD’deki ilk hafta sonunda 54 milyon dolar toplamıştı.

Sonic the Hedgehog fragmanı