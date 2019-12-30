Klasik Sonic Heyecanını Cebimize Taşıyan 8 Mobil Oyun

Yeni filmiyle yeniden gündeme gelen Sonic hayranları şu sıralar çok mutlular. SEGA tarafından tasarlanan Sonic’in yeni filmi bir kenara dursun, gelin biz bir oyun ile hayatımıza giren karakterin güncel Sonic oyunları nelermiş bakalım.

1991 yılında SEGA, bir konsol oyunuyla Kirpi Sonic'i hayatımıza soktu. Gücünü hızından alan Sonic, siz farkına bile varmadan çok uzaklara gelip gidebilen bir kurgusal kahraman. Gerçek adı Sonic the Hedgehog karakterin ortaya çıkış hikayesi de ilgi çekici. Bir zamanlar Nintendo’nun baş karakteri Mario ile yarışacak bir karakter isteyen SEGA’nın tasarım ekibi tarafından ortaya çıkarıldı.

Şu sıralar yeni filmiyle gündeme gelen karakter, yeni tasarımı ve animasyonlarıyla da hayranlarının ilgi odağı oldu. Biz de konsol oyunuyla hayatımıza giren kahramanımızın, şu anda mağazalarda olan ve isteyen herkesin oynayabileceği mobil oyunlarına bir göz atalım dedik. Ne de olsa şu an bir film karakteri olarak anılsa da aslında o bir video oyunu karakteri.

Sonic oyunları (Android - iOS):

Sonic Dash:

Yapımcı: SEGA

Boyut: 84 MB

Puan: 4,6/5

Karakterin tasarımcısı SEGA tarafından geliştirilen oyun, Sonic oyunları arasında en popüler olanı. 100 milyondan fazla indirmeye sahip olan oyun, 4 milyon üzeri değerlendirmeden 4,6 puan alarak gerçekten iyi bir iş çıkartmış durumda. Birden fazla karakter ve birçok yetenek ile en iyi Sonic maceralarını sonuna kadar yaşaya biliyoruz. Üstelik oyun tamamen ücretsiz.

Sonic Dash indir (Android - iOS):

Sonic Dash APK indir:

Sonic Dash 2: Sonic Boom:

Yapımcı: SEGA

Boyut: 54 MB

Puan: 4,4/5

İlk oyunun büyük başarı yakalamasının ardından, SEGA 2. oyunu için çalışmalara erken başladı ve Sonic Dash 2: Sonic Boom oyunu piyasaya çıktı. İlk oyun kadar indirilmese de 50 milyon indirme barajını çekmeyi başardı. Oyunda görsel açıdan birçok yenileme yapılırken, yepyeni maceralar yaşayacağımız yeni dünyalar eklendi.

Sonic Dash 2 indir (Android - iOS):

Sonic Dash 2 APK indir:

Sonic Forces:

Yapımcı: SEGA

Boyut: 126 MB

Puan: 4,4/5

İlk iki oyunda çok oyunculu oyun modları yer almasa da rekabet faktörü sıralamalar ile sağlanmaya çalışılmıştı. Ancak bu oyunla ile beraber, oyuncular artık dünyanın dört bir yanından oyuncularla Sonic karakterlerini yarıştırabilir hale geldiler. Sonic oyunları arasında ilk çevrimiçi oyun olan Sonic Forces, birçok hayranı bir araya getirmeyi başardı.

Sonic Forces indir (Android - iOS):

Sonic Forces APK indir:

Sonic the Hedgehog Classic:

Yapımcı: SEGA

Boyut: 52 MB

Puan: 4,0/5

Karakterimizi yeni filmiyle değil de oyunuyla tanıyanların çok seveceği bir oyun. Klasik Sonic the Hedgehog temasını ve havasını bu mobil oyun ile sonuna kadar yaşayabilirsiniz. Listemizdeki ilk oyunlar kadar indirilmese de 10 milyon indirme barajını geçmeyi başarmış ve 4 puan alabilmiş bir oyun. Üstelik oyunun yaratıcısı SEGA tarafından yeniden tasarlanmış.

Oyunu oynayanların yorumlarının büyük bir çoğunluğu oyunun zor olduğu yönünde. Ancak uzun vaktini oyuna vermiş ve gerçekten karakterin birer hayranı olmuş oyuncular, oyun sonunda çok duygusal sahnelerin yaşandığını da belirtmeden geçmiyorlar. Bu oyun kurgusal karakterimizin dünyaya “Merhaba” dediği oyun. Bu nedenle oynarken farklı bir gözle de bakabilirsiniz.

Sonic the Hedgehog Classic indir (Android - iOS):

Sonic the Hedgehog Classic APK indir:

Sonic the Hedgehog 2 Classic:

Yapımcı: SEGA

Boyut: 62 MB

Puan: 4,3/5

Çıkış oyunundan sonra serinin 2. oyunu da mobil platformlara taşınmıştı. Çevrimiçi olarak da oynanabilen 2. oyunda, ayrıca 12 oyun bölgesi dışında orjinal oyunda olmayan Saklı Saray Bölgesi de yer alıyor. Özellikle eski ve nostaljik oyunları sevenlerinin mutlaka bu devam oyununu denemesini tavsiye ediyoruz.

Sonic the Hedgehog 2 Classic indir (Android - iOS):

Sonic the Hedgehog 2 Classic APK indir:

Sonic The Hedgehog 4 Episode 2:

Yapımcı: SEGA

Boyut: 432 MB

Puan: 4,3/5

Seriinin ilk oyunu grafikleri ve ücreti konusunda büyük eleştiriler almıştı. SEGA da bu yorumlara kayıtsız kalmamış ve serinin 2. oyununu çıkarmıştı. Tabii 2. oyunda grafikler geliştirildi ve oyun içeriği sayısı bir hayli arttırıldı. 2. oyunda baş karakterimizle beraber Tails ve metal karakterimiz yer alıyor.

Sonic The Hedgehog 4 Episode 2 indir (Android - iOS):

Sonic The Hedgehog 4 Episode 2 APK indir:

Sonic CD Classic:

Yapımcı: SEGA

Boyut: 198 MB

Puan: 4,2/5

Sonic oyunları arasında maalesef klasik oyunlar fazla ilgi görmüyor. Belki de oynanışları biraz zor olduğundan olabilir. Ancak nostalji yaratmalarından dolayı değerleri paha biçilemez. Sonic CD Classic de bu oyunlardan biri. Bu yeniden tasarlanıp mobile gelen oyunda dünyayı kurtarmak için zaman yolculuğu yapıyoruz. Oyundaki temel amacımız Amy Rose ve 7 zaman taşını kurtarmak.

Sonic CD Classic indir (Android - iOS):

Sonic CD Classic APK indir:

Sonic Heroes: Match 3 RPG Game:

Yapımcı: SEGA

Boyut: 145 MB

Puan: 4,6/5

Kahramanımız bu sefer farklı bir oyun ile karşımıza geliyor. RPG tarzındaki oyunda bu sefer SEGA karakterleri ve temasıyla eğlenebilirsiniz. Mevcut SEGA karakterlerinin yer aldığı oyunda, kahramanları toplayarak bulmacayı tamamlamanız gerekiyor. Ayrıca eğlenmenizi sağlayacak farklı modlar da var.

Oyun içi satın alımlar ile hızlı bir gelişim sağlamak mümkün. Ancak siz para harcamak istemiyorsanız, biraz sabır ve biraz da zaman ayırarak en az para veren oyuncular kadar hızlı gelişebilirsiniz. Bunun için oyun içi talimatları takip etmeniz ve günlük hediyeleri kaçırmamanız yeterli olacaktır.

Sonic Heroes: Match 3 RPG Game indir (Android - iOS):

Sonic Heroes: Match 3 RPG Game APK indir:

Sonic oyunları her zaman hayranları için çok değerli olacak. Ancak kuşkusuz filminden sonra oyunlara olan ilgi de bir hayli arttı. Siz de bu birbirinden güzel oyunları dilediğiniz platformda indirip ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. O zaman dünyayı kurtarma görevi başlasın.