Sinema seyircileri olarak hepimizin bir filmi izlerken şaşırmak hoşumuza gider. İzlerken size bol bol ters köşe yapacak filmleri sizler için listeledik.

İzlediğimiz filmlerde çoğumuz tahmin edemeyeceğimiz öğelere yer verilmesini isteriz. Yıllardır yönetmenler ve senaristler, izleyicileri şaşırtmaya yönelik birçok film çektiler. Seyirciyi olayları ve sonuyla şok etmeye çalışan ve ters köşe yapan filmlerin çoğu gerilim filmi olarak çıkıyor karşımıza.

Tüm film boyunca aklınızda kurduğunuz sondan çok daha farklı biten bu filmler hala kendilerinden bahsettiriyor. Listemizde klasikleşmiş filmler de var, yeni çıkan yapımlar da. Eğer listedeki filmlerden izlemediğiniz varsa filmlerin hepsini şiddetle öneriyoruz. Gelin seyircisini sürpriz sonları ile muhteşem olay örgüleriyle ters köşe yapan filmler listemize birlikte göz atalım.

Not: Yazımızı gönül rahatlığıyla okuyabilirsiniz. Filmlerin açıklamaların hiçbirinde spoiler’a yer yok.

Sonuyla ters köşe yapan filmler:

Sixth Sense

Shutter Island

Arrival

Uncut Gems

Us

The Prestige

Interstellar

Black Swan

Split

Inception

Her saniyesi gerilim dolu olan Sixth Sense:

Vizyon tarihi: 1999

Tür: Gerilim, Gizem

IMDb: 8,1

Rotten Tomatoes: %86

Oyuncular: Bruce Willis, Haley Joel Osment, Toni Colette

Sixth Sense, Altıncı His, serimizin en eski filmlerinden biri. Seyirciyi şok etmeyi en çok seven yönetmenlerden biri olan Shyamalan’ın en ünlü şoklarından biri Altıncı His. Hikaye, Cole isimli bir çocuğun sorunlu bir çocuk psikoloğuyla (Bruce Willis) yaptığı seanslarda ölü insanları görebileceği gerçeğini kabullenmeye çalıştığını anlatıyor.

Sinema tarihinin en şaşırtıcı filmlerinden biri olan Sixth Sense’i izlerken aslında ne olup bittiğini biraz daha kolay anlayabilirsiniz. Günümüzde o kadar çok şaşırtıcı dizi ve film izliyoruz ki, artık bazı filmlerin sonunu ya da olay örgüsünü tahmin etmek biraz daha kolay oluyor. İşte Sixth Sense o filmlerden biri. Ünlü film, zamanında korku filmleri kategorisinde 6 dalda Oscar ödülüne aday olarak gösterildi ve dünya çapında 673 milyon dolarlık bir gişe hasılatı sağladı.

Bir delinin zihninde yaşamak: Shutter Island

Vizyon tarihi: 2010

Tür: Gizem, Gerilim

IMDb: 8,2

Rotten Tomatoes: %68

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo

Sinema tarihinin en iyi psikolojik gerilim filmi olan Shutter Island, Scorsese’nin en iyi filmi olmasa da izleyicileri beklenmedik bir sonla dolambaçlı bir yoldan aşağıya sürükleyen zekice inşa edilmiş bir gizem sunuyor. Filmde Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) ve yeni ortağı Chuck (Mark Ruffalo) işkence adası adı verilen bir adada Ashecliffe Akıl Hastanesi’nde kaybolan bir kadının soruşturmasını yapmak üzere bu adaya gidiyor. Sonrasında adada yaşananlar ise seyirciyi hem geriyor hem de düşündürüyor. Ancak ne kadar düşünürseniz düşünün, bu filmin sonunu tahmin etmek oldukça zor!

Her şeyini son 15 dakikaya sığdıran film: Arrival

Vizyon tarihi: 2016

Tür: Bilim Kurgu

IMDb: 7,9

Rotten Tomatoes: %94

Oyuncular: Amy Adams, Jeremy Renner

Klasik uzaylı istilası filmlerden sıkılanlar için biçilmiş kaftan olan Arrival’da, dilbilim profesörü Louise Banks (Amy Adams), dünyanın 12 noktasına devasa uzay gemileri indiğinde, bu gemileri incelemek üzere kurulan seçkin bir araştırma ekibine liderlik ediyor. Ekipler, uzaylılar yetmezken ulusların da küresel savaşın eşiğinde olmalarından dolayı, dünya dışı canlılarla iletişim kurmanın bir yolunu bulmak için zamanla yarışıyorlar.

Çok da düşmancıl görünmeyen bu canlılarla iletişim kurmayı ve bu gizemi çözmeyi umarak, Louise ve ekibi, hayatlarını ve belki de tüm insanlığı tehdit edebilecek bir risk alıyorlar. Filmde birçok geçmişi gösteren sahne (flashback) görüyoruz. Kim bilir belki de bu sahneleri şimdiki zamanla bağdaştırarak film sonunu tahmin edebilirsiniz?

Netflix'in Oscar'da haksızlığa uğradığı şaheser: Uncut Gems

Vizyon tarihi: 2018

Tür: Suç, Gerilim

IMDb: 7,4

Rotten Tomatoes: %92

Oyuncular: Adam Sandler, Julia Fox

Adam Sandler’ın oynadığı ve komedi filmi olmayan çok nadir filmlerden biri olan Uncut Gems, listenin gerilim adı altında bahsedilemeyecek tek filmi. Filmde karizmatik bir kuyumcuyu oynayan Adam Sandler, ömür boyu beklenmedik bir düşüşe neden olabilecek riskli bir bahis yapıyor. Yaptıklarıyla yüzleşmek zorunda kalan bu kuyumcu, iş, aile ve her iki taraftaki düşmanları dengelemek zorunda buluyor kendini. Olay örgüsünün kalitesi ve şok edici sonuyla Uncut Gems de zor tahmin edilebilen bir sona sahip.

Son yılların en sarsıcı korku filmlerinden: Us

Vizyon tarihi: 2019

Tür: Korku, Gizem, Gerilim

IMDb: 6,8

Rotten Tomatoes: %93

Oyuncular: Lupita Nyong'o, Winston Duke, Elisabeth Moss

Listemizin açık ara en korkutucu ve gerilim sahneleri içeren filmi Us da oldukça ilginç bir olay örgüsüne sahip. Bir aile tatil için gittiği hafta sonunu anlatan filmde, kızlarının kaybolması ve geri gelmesi ile olaylar başlıyor. Eve döndüklerinde kendilerine birebir benzeyen halleri tarafından ziyaret ediliyor ve asıl birbirinden korkunç ve ürkütücü olaylar bu zamandan sonrasında başlıyor.

Müzikleri, çekimleri ve oyuncuların muhteşem performanslarıyla sonunu tahmin etmenize zaman bile vermiyor, çünkü film o kadar güzel ki o andan başka bir şey düşünmek zorlaşıyor. Filmde aynı zamanda ırkçılık sorunu üzerine birçok gönderme de bulunuyor.

Gerçeği bilmek değil, kandırılmak istiyorsunuz: The Prestige

Vizyon tarihi: 2006

Tür: Gizem, Bilim Kurgu

IMDb: 8,5

Rotten Tomatoes: %76

Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson

The Prestige harika çekimleri ve hikayesiyle listemizde yer alan tek dram filmi. The Prestige, 19. yüzyıl Londra’sında en iyi olmak için yarışan iki rakip sihirbazın hikayesini anlatıyor. Rober Angier (Hugh Jackman) ve Alfred Borden’ı (Christian Bale) gelmiş geçmiş en etkili numarayı yapmaya çalışırken birbirleriyle olan yarışlarını izliyoruz. İki sihirbaz da birbirlerinin numaralarını çözmeye çalışırken izleyiciye de aynı şeyi yapan film sonunda gerçekten çoğu kimsenin düşünmediği şekilde bitiyor.

Listeye almazsak ayıp olacak sanat eseri: Interstellar

Vizyon tarihi: 2014

Tür: Macera, Bilim Kurgu

IMDb: 8,6

Rotten Tomatoes: %72

Oyuncular: Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain

Interstellar, son zamanlarda çıkan en iyi filmlerden biri. Enerjinin yok olduğu ve neredeyse yiyecek olarak sadece mısırın kaldığı, yaşanamaz hale gelen dünyada insanlar son çare olarak uzaya çıkıyor. Projede teorik olarak parlak bir NASA fizikçisi olan Profesör Brand, Dünya nüfusunu bir solucan deliği aracılığıyla yeni bir eve taşıyarak insanlığı kurtarmak için planlar üzerinde çalışıyor.

İki çocuğunu geride bırakarak bu projeye katılan NASA pilotu Cooper’ın (Matthew McConaughey) uzayda yaşadıklarını anlatan bu hikayede farklı gezegenlere ve galaksilere gidip farklı uzay deneyimleri yaşayabiliyorsunuz. İşin içinde uzay ve paradokslar olunca filmin sonunu tahmin etmek oldukça zorlaşıyor. Sadece sonu değil; olay örgüsü, müzikleri, çekimleri, oyunculukları ve hatta sahne dekorlarıyla Nolan’ın Interstellar’ı, IMDb’den de aldığı 8,6 gibi yüksek bir puanla kalitesini taçlandırmış bir film.

Rekabet, insanların gerçek yüzünü ortaya çıkarır: Black Swan

Vizyon tarihi: 2010

Tür: Dram, Gizem

IMDb: 8,0

Rotten Tomatoes: %85

Oyuncular: Natalie Portman, Mila Kunis, Vincent Cassel

Natalie Portman’ın Nina karakterini oynadığı Black Swan, eleştirmenler tarafından oldukça beğenilen bir film. Dışarıdan sadece bir sanat filmi gibi duran yapım, karakterlerin geçirdiği değişimler ve bu değişimleri etrafındaki insanlara yansıtmaları gibi birçok psikolojik öğe bulunuyor.

Nina karakteri, neredeyse tüm hayatını bale etrafında şekillendirmiş bir balerin. “Kuğu Gölü” balesi için iki balerin arasındaki rekabet ve arkadaşlığı izlediğimiz filmde, Nina’nın karanlık yüzünü görmeye başlıyoruz. Sonrasında olan olaylar ise oldukça etkileyici ve tahmin edilemez.

Çoklu kişilik bozukluğu nedir, nasıl yaşanır? Split:

Vizyon tarihi: 2016

Tür: Korku, Gerilim

IMDb: 7,3

Rotten Tomatoes: %77

Oyuncular: James McAvoy, Anya Taylor-Joy, Haley Lu Richardson

Kevin (James McAvoy) tam 23 kişiliğe sahip bir hasta. Film hakkında ilgi çekici ya da sonuna dair şaşırtıcı olduğu gerçeğini söylemeden ilk cümle ile zaten filmi özetlemiş olduk. Film hakkında yazılacak ekstra herhangi bir bilgi deneyiminizi etkileyebileceğinden Split hakkında söyleceklerimiz bu kadar.

Dile kolay, üzerinden tam 11 yıl geçmiş: Inception

Vizyon tarihi: 2010

Tür: Aksiyon, Macera, Bilim Kurgu

IMDb: 8,8

Rotten Tomatoes: %87

Oyuncular: Leonardo DiCaprio, Joseph Gordon-Levitt, Elliot Page

Listenin ikinci Leonardo Dicaprio filmi olan Inception, sonu konusunda hala tartışmalara sahip bir film. Çünkü sonunda ne olduğu tamamen izleyiciye bırakılmış. Filmde Dicaprio karşımıza insanların rüyalarına girme ve bilinçaltlarından sırlarını çalma konusunda sıradışı bir yeteneğe sahip bir hırsızı, Dom Cobb’u canlandırıyor.

Cobb bu yeteneği ile kurumsal casusluk dünyasında bile adından söz ettirirken aynı zamanda bu yeteneği ona çok şeye mal oluyor. Kaybettiği birçok şeyi geri alabileceği sözü ile çok tehlikeli son bir göreve giden Cobb’un hikayesini izlediğimiz filmin sonu hem şaşırtıcı hem de kafa karıştırıcı. Ters köşe yapan ve sonlarıyla seyircileri şok eden filmler listemizin sonuna geldik. Eğer atladığımız filmler varsa yorumlarda belirtebilirsiniz!