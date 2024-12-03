Sony, PlayStation'ın 30. yıl dönümüne özel nostaljik PS1, PS2, PS3 ve PS4 temalarını PS5 kullanıcılarına sundu.

Sony, PlayStation 5 için yeni bir güncelleme yayınlayarak, PS5 kullanıcılarının ana ekranlarını nostaljik temalarla kişiselleştirmelerine olanak tanıdı.

PlayStation’ın 30. yıl dönümüne özel olarak sunulan bu yeni özellik oyuncuları geçmiş konsol jenerasyonlarının simgeleriyle buluşturuyor. Bu yeni güncellemeyle birlikte PS5 ana ekranı ve menülerini, PS1, PS2, PS3 ve PS4'ün klasik görselleriyle kişiselleştirmek mümkün olacak.

Yıl dönümü için PlayStation temalı PS5 kişiselleştirmeleri

Yeni güncellemeyi yükleyen PlayStation 5 kullanıcıları, konsollarını açtıklarında 30. yıl dönümünü kutlamak için bir dizi kişiselleştirme seçeneği ile karşılaşıyor olacaklar. Seçenekler, PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 ve PlayStation 4 temalarından oluşuyor olacak.

Her tema ilgili konsolun ikonik görsellerini ve ses efektlerini ekranlara yansıtıyor. Örneğin, PS1 teması ile PS1 konsolunun eski ekran görüntülerini yansıtırken PS2 teması ile de PS2'nin açılış ekranını yeniden karşımıza çıkarıyor olacak. Ancak Sony'nin 30. yıl dönümüne özel bu kişiselleştirme seçenekleri sınırlı bir süreyle sunuluyor olacak. 20 Aralık'a kadar devam edecek olan bu özelliğin ardından PS5 kullanıcıları eski temaya dönecekler.

Sony, oyunculara nostaljik deneyimler sunmaya devam edeceğe benziyor. PlayStation’ın 30. yıl dönümü kutlamaları ise 3 Aralık itibarıyla başlayacak ve çeşitli promosyonlarla devam edecek.