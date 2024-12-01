Sony'nin DualSense'in 30. Yıl özel sürümünü farklı ülke ve bölgelerde farklı tasarıma sahip kutularla teslim ettiği ortaya çıktı. Hatta bazı bölgelerde kutu bile yok...

Günümüzde bir ürün satın aldığımızda, -özel durumlar hariç- hangi ülkede olduğumuz fark etmeksizin aynı kutu ve kutu içeriği ile karşılaşmayı bekleriz. Ancak görünen o ki Sony, DualSense'in 30. Yıl özel sürümü için farklı bir uygulamaya gitti. Bulunduğunuz bölgeye göre PlayStation 1 temalı DualSense, farklı bir kutuyla size teslim ediliyor.

Düz beyaz tasarımlı DualSense kutusu

Dünya genelinde DualSense 30. Yıl özel sürümü aldığınızda yukarıdaki görselde görmüş olduğunuz gibi şık bir dış kutu ve beyaz bir iç kutu ile karşılaşıyorsunuz. Kutu, kargo sırasında futbol topuna dönmediği sürece itiraz edilecek bir durum yok.

PlayStation motifli DuelSense kutusu

Aşağıdaki kutu açma videosunda, aynı dış kutu tasarımının kullanıldığını görsek de içeriden çıkan kutunun PlayStation, PS Portal, DualSense gibi PlayStation temalı desenlerin yaraldığı bir iç kutu tasarımıyla karşılaşıyoruz. Dürüst olmak gerekirse düz beyaz kutudan daha şık görünüyor.

Sepet şeklinde DualSense kutusu

Aşağıdaki kutu açma videosunda ise ilk iki örnekteki iç kutu ortadan kalkıyor, yerine sepet olarak adlandırabileceğimiz bir aç paket, açık paketin içinde koruma poşetine sarılmış bir DualSense görüyoruz. 3. parti oyun kolu paketlerini andırdığı için bu paketleme şeklinin nispeten "ucuz" kaldığı söylenebilir.

Japonya özel siyah-beyaz DualSense kutusu

Son örnekte ise Japonya'daki DualSense 30. Yıl özel sürümünü görüyoruz Dış kutu tasarımı tamamen farklı ve daha nostaljik bir görünüm için siyah beyaz tasarlanmış durumda. İçinde nasıl bir paketleme olduğunu göremiyoruz ancak Sony'nin Japonya'ya özel bir tasarımla sunduğunu tahmin etmek çok zor değil.