Nikkei Asia'nın yaptığı habere göre Sony, en büyük anime platformlarından birisi olan Crunchyroll'u neredeyse 1 milyar dolara satın almayı hedefliyor. Şirket, bu satın alma sonucunda 1.000 animenin lisansını eline alabilir.

Günümüzün en büyük anime yayın platformlarından birisi olan Crunchyroll, bugün fazlasıyla önemli bir haberle karşımıza geldi. 3 milyon ücretli ve 70 milyon ücretsiz üyeye ev sahipliği yapan platform, Nikkei Asia'nın iddiasına göre yakında Sony tarafından satın alınacak.

Nikkei Asia'nın haberine göre Sony, Crunchyroll'un üst kuruluşu AT&T ile yaptığı görüşmelerin sonuna yaklaştı. Habere göre Sony, yakın zamanda Crunchyroll için teklif vermeye başladı. Şirketin Crunchyroll'u bünyesine katmak için 957 milyon dolar ödemeye yanaştığı belirtildi.

Sony, 1.000 animenin lisansına sahip olabilir:

Haberin devamına göre Sony ve Crunchyroll arasındaki bu anlaşma neticesinde Sony, 1.000 anime yapımına da erişim kazanacak. Japonya merkezli şirket, 2017 yılında bir milyon üyeye sahip anime yayıncısı Funimation'ı da bünyesine katmıştı. Sony'nin yaptığı yatırımların amacıysa şirket tarafından daha önce açıklanmıştı.

Sony'nin yaptığı açıklamaya göre şirket, müşteri tabanını daha fazla genişletmek için eğlence hizmetlerine eklemeler yaparak Netflix ve Hulu gibi birçok platforma rakip olmayı planlıyor. Sony'nin Crunchyroll'u satın alması da şirketin bu hedefine ulaşmasında yardımcı olacak adımlardan birisi.

Ancak Sony, anime içeriklere yatırım yapmayı planlayan tek şirket değil. Yakın bir zamanda Netflix de bir açıklama yaparak daha fazla anime yapımı üretmeyi planladığını duyurmuştu. İstatistiklere göre dünya çapında 100 milyondan fazla kullanıcı bu yıl içinde Netflix'te bir anime yapımı izlemişti.

Ülkemizde de hizmet veren Crunchyroll, ücretsiz bir şekilde kullanılabileceği gibi aylık ücret ödenerek de kullanılabiliyor. Kullanıcılarına reklamsız anime deneyiminin yanı sıra birkaç özelliği daha sunan üyelik paketleri aylık vergisiz aylık 45 TL'den başlayan fiyatlarla satın alınabiliyor.