Elektrikli otomobil devi Tesla, son açıklanan verilere göre elektrikli otomobil pazarında %18 payla liderliğini korumaya devam ediyor. Şirketi en yakından takip eden isimse Tesla'dan üç kat daha az paya sahip.

Elektrikli otomobil devi Tesla, bugüne kadar piyasaya sürdüğü otomobilleriyle neredeyse her kullanıcısını tatmin etmeyi başardı. Şirketin elde ettiği bu başarı elbette pazar payına da etki etti. Son aylarda hisselerinde muhteşem bir yükseliş yakalayan Tesla'nın elektrikli otomobil pazarındaki pazar payı şirketi lider konumda tutmaya devam ediyor.

TSLA ismiyle NASDAQ borsasında işlem gören şirket, son verilere göre elektrikli otomobil pazarında %18'lik bir paya sahip. Tesla'nın lider konumda yer aldığı tablonun ikinci sırasındaysa Volkswagen bulunuyor. Ancak Volkswagen, ikinci sırada olmasına rağmen Tesla'dan 3 kat daha az pazar payına sahip durumda.

Elektrikli otomobil sektöründe pazar payı:

Tesla'nın pazar payında böylesine bir başarı etmesiniyse şirketin Tesla Model 3 ve Model Y modelleri sağlamış durumda. Bu iki model, dünya genelinde pek çok pazarda en çok satılan elektrikli otomobil modelleri durumunda. Öte yandan şirketin Model S ve Model X modelleri de diğer elektrikli otomobillere rakip olmaya devam ediyor.

2020 yılı verilerine göre Tesla, toplamda 316.820 satış yaptı. Şirket, bu satışların 65.814'ünü yalnızca eylül ayı içinde gerçekleştirdi. İkinci sırada yer alan Volkswagen'se 2020 genelinde 113.091, eylül ayında 24.035 satışa ulaştı. Listenin üçüncü sırasında 2020 yılında 104.176 satışla BYD ve dördüncü sırada 101.270 satışla BMW yer aldı.

2020 yılı boyunca 20 şirketin satış rakamı toplandığında ortaya 1 milyon 784 bin 293 satış rakamı çıktı. 20 şirket, geçtiğimiz ay 345.519 elektrikli otomobil satışı gerçekleştirdi. Bu da Tesla'nın aslında nispeten küçük bir pastada büyük bir dilim olduğunu ortaya koydu.

Tesla'nın liderliğini korumaya devam edip etmeyeceği konusundaysa şu an için kesin bir şey söylenemiyor. Zira elektrikli otomobil devine rakip olan pek çok şirket ve girişim, önümüzdeki 12 ay içinde ve gelecek yıllarda yeni elektrikli otomobil modellerini tanıtacak. Bu modellerin nasıl bir başarı elde edebileceği öngörülemiyor.