Sony'nin akıllı telefonlar için görüntü sensörleri üreten birimi, 20 milyar adet satış gerçekleştirdiğini açıkladı. Bu satışların 10 milyarı, son 5 yılda gerçekleştirildi.

Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin akıllı telefonlar için görüntü sensörleri üreten şirketi Sony Semiconductor Manufacturing'den bomba bir açıklama geldi. Şirketin üst düzey yöneticilerinden Yoshihiro Yamaguchi tarafından yapılan açıklamada, bugüne dek 20 milyar adet sensör satışı gerçekleştirildiği duyuruldu.

Akıllı telefon üreticilerininin kamera konusunda en çok tercih ettikleri marka, tahmin edebileceğiniz üzere Sony. Bugün vivo'dan tutun da Samsung'a kadar dünya çapında hizmet veren markaların neredeyse tamamı, en azından bazı modellerinde Sony Semiconductor Manufacturing tarafından üretilen sensörleri tercih ediyorlar. İşte bu da şirketin çok ciddi bir başarıya ulaşmasını sağlamış oldu.

Son 5 yılda 10 milyar adet sensör satıldı

Yoshihiro Yamaguchi tarafından yapılan açıklamaya göre kamera sensörü satışları, 2019 ila 2024 yılları arasında 10 milyar olarak kayıtlara geçti. Bu kadar yüksek talebin nedeni ise elbette akıllı telefonlardaki kamera sayılarında yaşanan artıştı. Hatırlayın; 2016-2017 dönemlerinde çift kamera görmeye başlamıştık. Şimdiyse pek çok şirket, dört kamerası olan akıllı telefonlar üretiyor.

Sony Semiconductor Manufacturing'in ulaştığı başarıya ilişkin aktarabileceklerimiz bu kadar. Konuyla ilgili fikirlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.