Sony, AMD ile ortaklığını genişlettiğini duyurdu. İki şirket, yapay zekâyı kullanarak PlayStation oyunlarında daha iyi oynanış ve grafikler sunmayı hedefliyor.

Sony, PlayStation’da müşterilerine en iyi oyun deneyimini sunmak için farklı iş birliklerine gidiyordu. AMD de bunlardan biriydi. Hâlihazırda PS5 ve PS5 Pro’nun GPU’ları için AMD ve Sony ortaklıklarını görüyorduk. Şimdi ise bu ortaklığın daha da büyüyeceği açıklandı.

Sony tarafından dün yapılan açıklamalarda AMD ile yapay zekâ teknolojileri konusunda yeni iş birliklerine gidildiği ifade edildi. Bu kapsamda yeni teknolojiler PlayStation’a gelecek.

Grafikler ve oynanış için makine öğrenimi tabanlı teknolojiler gelecek

Şirketler tarafından yapılan açıklamaya göre sadece PlayStation donanımında değil, PlayStation’ın her tarafında AMD iş birliğini göreceğiz. Bu ortaklıktaki amaç, yapay zekânın yardımıyla oyunların çok daha iyi görünmesini ve oynanış sunmasını sağlamak.

Sony tarafından yapılan açıklamada grafikler ve oynanış için makine öğrenimi tabanlı teknolojiler üzerinde çalışmak için daha büyük bir ortaklığa gidildiği ifade edildi.

PS5 ve PS5 Pro’nun başındaki isim Mark Cerny AMD ile “Amethyst” kod adlı bir proje üzerinde çalışıldığını ifade etti. Ancak teknolojinin detayları ve ne zaman geleceği hakkında henüz pe bilgi yok. Sadece yapay zekâ odaklı olacağını söyleyebiliriz. Tahminler, bir sonraki PlayStation modelinde karşımıza çıkabileceği yönünde. Ayrıca şirketler bu teknolojinin sadece PlayStation’a özel olmasını istemediklerini, farklı platformlara da gelebileceğini ifade etti.