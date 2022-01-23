Sony’nin Oyun Yapma Oyunu‘ Dreams ile Bir Film Yapılacak

Sony, Little Big Planet’in de arkasında olan Media Molecule’ün geliştirdiği PlayStation oyun yapma platformu Dreams ile yapılacak bir filme imza atacak. Filmden ilk haberler de geldi.

Sony, hem film hem de oyun sektöründe aynı anda değişik bir olaya imza attı. Sony’nin PlayStation’da dilediğiniz gibi bölüm tasarlayıp oyun yapabileceğiniz bir platformu var. Bu platformun adı Dreams. Hatta Dreams’i yapan oyun stüdyosu Media Molecule, LittleBigPlanet isimli PlayStation efsanesinin de arkasındaki stüdyo. Dileyen herkes bu platformda oyun yapımı ve tasarımı üzerine paylaşımlarda bulunabiliyor; kendi oyununu nasıl yapacağını öğreniyor ve uyguluyor. Kısaca, isteyen herkes burada kendi oyununu yapabiliyor.

Sony Pictures Classic, son gelen haberlere göre hali hazırda geliştirilmekte olan bir film olan A Winter’s Journey isimli yapımın haklarını satın aldı ve filmin geri kalanını Dreams’te geliştireceğini duyurdu. Bu da filmin bir nevi PlayStation'da yapılacağı anlamına geliyor.

Filmde el ile çizilmiş animasyonlar ve gerçek aktörlerin CGI hali bulunacak

Film, tarihin ünlü bestecilerinden Franz Schubert’in Winterreise adlı ses ve piyano için 24 şarkıdan oluşan eserinin hikayesinin bir uyarlaması olacak. Filmde 1812 yılının Bavyera'sında kendisini dağları ve karları aşacak tehlikeli bir yolculuğa çıkan aşka düşkün bir şairin hikayesi anlatılıyor. A Winter’s Journey, Dreams üzerinde yapılan ilk uzun metrajlı film olacak.

Filmin şu an için bir çıkış tarihi yok ancak filmin çekimleri önümüzdeki Haziran ayında Polonya’nın Wroclaw şehrinde başlayacak. Filmde oynayacak aktörlerin arasında John Malkovich ve Jason Isaacs da bulunuyor. Filmin tanıtımına kadar uzun süre bekleyeceğiz gibi görünüyor.