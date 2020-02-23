Video Oyunu Yaptığınız Video Oyunu: Dreams

Video oyunlarının temel yapısında, var olan bir oyunun sonuna ulaşma amacı vardır. Yeni bir oyun olan Dreams ise profesyonel oyun yapımcılarının sahip olduğu araçlara benzer araçlarla size kendi oyununuzu yapmanız için bir şans veriyor.

Oynadığımız oyunlar basitlik-zorluk, karmaşıklık-sadelik, pahalılık-ucuzluk gibi noktaların dışında ele alındığında konsept her zaman aynıdır. Bir oyun yapımcısı tarafından belirlenmiş olan sınırların içerisinde istenilenleri gerçekleştirmeye çalışırız. FIFA serisinde topun nasıl hareket edeceği belirlenmiştir, Dark Souls’ta bambaşka bir dünya ve bambaşka bir fizik söz konusudur.

Media Molecule tarafından yapılan yeni bir oyun olan Dreams, bu noktada oldukça farklı bir 'oynanışa' sahip. Oyunda bir hikaye, bir ana karakter, görevler ya da yan görevler yok. Onun yerine oyun yapmak için kullanabileceğimiz pek çok ilginç araç yer alıyor.

İngiltere’den gelen eksantrik oyun

Dreams, PlayStation 4 için yayınlandı. 2006 yılında kurulan Media Molecule geliştirme stüdyosuna ait olan oyunda, kendi oyunumuzu yapmak için kullanabileceğimiz ve müzik yapmakta, görsel hazırlamakta ve oyun mekaniği oluşturmakta faydalı olacak araçlar yer alıyor. Yani oynamak için önce oyunu yapmamız lazım.

Stüdyonun yaratıcı yönetmeni Mark Healy, oyunla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda, “İnsanların bizim hayatta tahmin edemeyeceğimiz şeyler yapmalarını istiyoruz” ifadesini kullandı. Oyunda ürettiğimiz eserleri paylaşmak da mümkün.

Dreams oyununun iki farklı modu bulunuyor. Bunlardan ilki “Dream Shaping” yani oyun yaratma bölümü. Bu bölümde kendi oyunumuzu oluşturuyor, araçları nasıl kullanacağımıza dair bilgiler ediniyoruz. Diğer mod olan Dream Surfing ise çeşitli filtreleri kullanarak başkalarının yaptığı oyunları keşfetmemizi ve oynamamızı sağlıyor.

9 yıllık çabanın sonucu

Dreams’in geliştirilme süreci 2011 yılında başlamıştı. Oyun, geçtiğimiz yılın nisan ayındaysa erken erişime girmişti. Bu dönemde oyunu alan kişiler beta versiyonu oynayabiliyor ve oyunun son halinin şekillenmesine katkıda bulunabiliyordu. Oyunun yayınlanmasının ardından geçen üç aylık sürede Dreams’in sunucularına 70 binden fazla oyun yüklenmiş durumdaydı.

Media Molecule, küçük bir ekiple dikkat çekici oyunlar yapmaya devam ediyor. Firmanın yaptığı ilk oyun olan LittleBigPlanet, 2008 yılında piyasaya çıkmıştı. Kendi bölümlerinizi oluşturabildiğiniz o oyun da oyunculardan ve eleştirmenlerden tam not almıştı. Görünüşe göre Media Molecule, oyuncuların oyunculara oyun yapmasını seviyor.