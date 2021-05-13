Sony, DualSense'in İki Yeni Renk Seçeneğini Duyurdu

Sony, PlayStation 5'in oyun kumandası DualSense için iki yeni renk seçeneğinin satışa hazır olduğunu açıkladı. Haziran ayında satın alınabilecek yeni tasarımlara "kozmik kırmızı" ve "geceyarısı siyahı" ismini veren şirket, estetik açısından etkileyici ürünler tasarlamış durumda.

Geçtiğimiz kasım ayında PlayStation 5 isimli yeni oyun konsolunu piyasaya süren Japonya merkezli teknoloji devi Sony, bugün yeni oyun konsoluyla ilgili yeni bir açıklama yaptı. Şirketin resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamaya göre PlayStation 5 sahipleri, önümüzdeki ay itibarıyla DualSense için 2 yeni renk seçeneğini tercih edebilecekler. Sony, DualSense için hazırladığı yeni renk seçeneklerini "geceyarısı siyahı" ve "kozmik kırmızı" olarak isimlendiriyor.

PlayStation 5 için tasarlanan DualSense isimli kumanda, konsolla tanıştığımız dönemlerde çok konuşulmuştu. Zira Sony mühendisleri, bu oyun koluna ekledikleri dokunsal geri bildirim özelliği ile oyunculara benzersiz bir deneyim sunmayı amaçlamıştı. Ancak bu oyun kolu, bugüne kadar tek bir renk seçeneğine sahipti. O renk de PlayStation 5'in lansman rengi olan beyazdı. Haziran ayı, bu durumun değişmesini sağlayacak.

Karşınızda, DualSense'in yeni renk seçenekleri

Sony tarafından yapılan açıklamalarda, kozmik kırmızı renginin "evrenin benzersiz canlı kırmızı" tonundan esinlenilerek tasarlandığı ifade ediliyor. Bu renk seçeneğinde tek bir renk kullanmak yerine kırmızı ile siyahın etkileyici birleşimini kullanmayı tercih eden mühendisler, böylelikle oyunculara estetik açısından etkileyici bir deneyim sunmuş olacaklar gibi görünüyor.

Geceyarısı siyahı olarak isimlendirilen renk seçeneğinde ise siyahın iki farklı tonunu görüyoruz. Sony, bu tasarımı oluştururken gece olduğunda gökyüzünden uzayın nasıl göründüğünü hissettirmek istediğini söylüyor. Kumanda üzerindeki gri renkli ibareler, bu hissiyatı en iyi şekilde verecekmiş.

Sony, DualSense'in yeni renk seçenekleri için net bir çıkış tarihi açıklamadı. Bu noktada, ürünlerin çıkış tarihinin bulunulan bölgeye göre değişebileceğini söyleyen Sony, yeni renk seçeneklerine sahip DualSense'in fiyatına da değinmedi. Son olarak, bu tasarımlara sahip DualSense modellerinin teknik açıdan stok kumandadan hiçbir farkının olmadığını, sadece renkler üzerinde değişiklikler yapıldığını belirtelim.

DualSense'in yeni renk seçeneklerinin tanıtıldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz