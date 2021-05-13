25'ten Fazla Yeni PlayStation 5 Özel Oyunu Geliyor

PlayStation Studios patronu Hermen Hulst tarafından aktarılan bilgilere göre dünyanın farklı bölgelerindeki Sony stüdyoları, halihazırda 25'ten fazla PlayStation 5 özel oyunu geliştiriyor. Söz konusu oyunların hangileri olduğu ya da çıkış tarihleri ise henüz bilinmiyor.

Sony, geçtiğimiz yılın ortalarında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i duyurumuş, ayrıca PlayStation 5 ile birlikte gelecek ya da PlayStation 5'e yükseltilecek oyunları da göstermişti. Özellikle geçtiğimiz kasım ayında PlayStation 5 satışa sunulduğundan bu yana Sony'nin oyunlar konusunda "risk almadığı" konuşuluyordu ki yeni açıklamalar, bunun tam tersini gösteriyor.

Paylaşılan bilgilere göre Naughty Dog ve Insomniac Games gibi ünlü Sony oyunları yapımcıları da değil olmak üzere PlayStation Studios, "geliştirilmekte olan 25'ten fazla yeni PlayStation 5 oyununa" sahip. Söz konusu oyunların hangileri olduğu ya da ne zaman duyurulacağı bilinmiyor ancak Wired'a göre bu oyunların neredeyse yarısı tamamen yeni bir marka olacak.

PlayStation Studios patronu Hermen Hulst ve Sony Interactive Entertainment başkanı ve CEO'su Jim Ryan'a dayandırılan habere göre kimi büyük kimi küçük, farklı türlerden onlarca yeni PlayStation 5 özel oyunu yolda. Hermen Hulst, konuyla ilgili olarak "Farklı bölgelerden inanılmaz bir çeşitlilik var" diyor.

Sony'nin PlayStation 5'in oyun dünyasında bir devrim olduğunu öne sürdüğünü düşünürsek PS5'in piyasaya sürülmesinden bu yana geçen 6 aylık süreçte herhangi bir "devrim" göremediğimizi söyleyebiliriz. Ancak kısa vadede piyasaya sürülecek 25'ten fazla yeni oyun, hem PlayStation 5'in yeniliklerinin ortaya konması hem de söz konusu "devrimin" ne olduğunun görülmesi açısından etkileyici bir gelişme olabilir.