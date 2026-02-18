Sony'yi Düğünlerine Davet Eden Çift, Sony'den Beklenmedik Bir Yanıt Aldı

Bir çift hayatlarını birleştirmeye hazırlanırken davetiyelerinden birini doğrudan Sony'ye gönderdi ve beklenmedik şekilde Sony bu davete kayıtsız kalmadı.
Oyun tutkunu çift, düğün davetiyelerini Sony’ye ilettikten kısa bir süre sonra sürpriz bir paket kapılarını çaldı. Paketin içinden el yazısıyla yazılmış bir tebrik notu ve birkaç dijital oyun kodu çıktı. Notta şu ifadeler yer alıyordu:
“Aidan ve Kirsten, evliliğiniz için tebrikler. Oyunlarımızda bize katıldığınız için teşekkür ederiz.”
Gönderilen notta hangi oyun kodları vardı?
- Marvel's Spider-Man 2
- Horizon: Call of the Mountain
- Fortnite için özel bir paket
Spider-Man 2 ve Fortnite paketi herhangi bir PlayStation 5’te oynanabiliyor ancak Horizon: Call of the Mountain için çiftin ayrıca PSVR2 edinmesi gerekecek.
