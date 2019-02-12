Sony, E3 2019'a Neden Katılmayacağını Resmen Açıkladı

Sony'nin gelecek planları ile ilgili konuşan Shawn Layden, E3'e neden katılmayacaklarını açıkladı.

Sony, oyun dünyasının her yıl kalbinin attığı E3 2019'a katılmayacağını resmen açıklamıştı. Firmaların ve konsol yapımcılarının adeta gövde gösterisi yaptığı bu fuara katılmamak, Sony'nin fuar tarihinde aldığı ilk katılmama kararı olmuştu.

24 senedir bir tane E3'ü bile kaçırmayan Sony cephesine, bu sene neden fuara katılmayacakları soruldu. Cevap oldukça ilginç: "Dünya çok değişti ama E3, değişen dünyaya ayak uyduramıyor."

Neredeyse her E3'te konferansı sunarken gördüğümüz Shawn Layden, özellikle fuarın düzenlenme tarihine hiç olumlu bakmıyor. Bununla birlikte Sony cephesinden bu yönde bir açıklama gelmese de fuara bir daha katılmama ihtimalleri de hiç az değil.

İşte Sony'den konuyla ilgili gelen açıklama:

"Şubat ayında Destination PlayStation isimli bir fuarımız var ve bütün yapımcıları ve üçüncü parti partnerleri, gelecek yılki programdan haberdar etmek için davet ediyoruz. Burada tüm yılın satış ve pazarlama planlamasını yapıyoruz. Haziran ayı, Christmas dönemini de göz önüne alırsak bunları tartışmak için çok ama çok geç. Gelelim işin haber kısmına. İnternetin geldiği durum ve 7/24 oyun haberlerinin akmaya devam ettiğini düşünürseniz, E3'ün etkisini kaybettiği çok açık. Bu bir daha E3'e katılmayacağız demek değil ama Haziran 2019 bizim için yeni şeyler söylemenin vakti değildi."